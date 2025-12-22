Cualquier canario puede trabajar en Loterías y Apuestas del Estado: así puedes echar las bolas o apuntar los premios de la Lotería de Navidad

Seguro que alguna vez has soñado con estar sobre el escenario del Teatro Real de Madrid durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Existen dos maneras de lograrlo: ser uno de los niños del Colegio de San Ildefonso o trabajar en Loterías y Apuestas del Estado. La primera opción puede es bastante complicada, pero la segunda está al alcance de cualquier canario.

Más allá de los décimos y los premios, muchas personas se preguntan cómo es posible trabajar dentro de la propia entidad que organiza el sorteo más famoso de España, quiénes son esos empleados que aparecen en el Teatro Real y qué condiciones laborales tienen.

Cómo acceder a un empleo en Loterías y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), no funciona como un organismo clásico de la Administración Pública. Desde 2011 es una Sociedad Mercantil Estatal, lo que significa que pertenece al Estado, pero opera como una empresa privada. Por este motivo, sus trabajadores no son funcionarios, sino personal laboral.

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 / RTVE

El acceso a un puesto en SELAE no se realiza mediante oposiciones tradicionales como las que se publican en el BOE para otros cuerpos públicos. En su lugar, la empresa convoca procesos selectivos propios, que se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas ofertas de empleo se publican exclusivamente en el portal corporativo de la entidad, dentro de la sección de empleo de su web oficial. En estas convocatorias se detallan los requisitos, el número de plazas y el proceso de selección, que suele consistir en:

Exámenes teóricos relacionados con el puesto, el funcionamiento de los juegos y la normativa de SELAE.

Valoración de méritos profesionales y formativos, como experiencia previa, titulaciones o idiomas.

En algunos casos, pruebas prácticas o entrevistas personales.

Los perfiles más habituales corresponden a áreas administrativas, técnicas, de gestión, informática, operaciones de juego o logística, especialmente en la sede central de Madrid.

Quiénes trabajan en el Sorteo de la Lotería de Navidad

Los trabajadores que aparecen en el escenario del Teatro Real durante el Sorteo de Navidad forman parte de la plantilla de SELAE y son empleados especializados que supervisan los bombos, las tolvas, la seguridad del sorteo y el cumplimiento de los estrictos protocolos establecidos.

El personal que vemos en la tele suele pertenecer a departamentos operativos o de sorteos de la propia sede central de Loterías en Madrid. Las personas sentadas en la mesa (Presidente e Interventor) suelen ser altos cargos directivos o auditores del Estado. Esos puestos son de designación directiva, mucho más difíciles de conseguir por vía técnica.

Sueldos en Loterías y Apuestas del Estado

Los salarios en SELAE varían en función del puesto, la categoría profesional y la antigüedad. De forma orientativa, los sueldos suelen situarse por encima de la media del sector privado en puestos equivalentes, al tratarse de una empresa pública con convenio propio.

Los perfiles administrativos y técnicos suelen partir de salarios brutos anuales que rondan los 22.000 a 28.000 euros, mientras que puestos de mayor responsabilidad, especializados o de gestión pueden superar los 35.000 euros brutos anuales. A estas cantidades se pueden sumar complementos, antigüedad y otros pluses recogidos en el convenio.

Trabajar en Loterías y Apuestas del Estado supone acceder a un empleo estable, con condiciones laborales reguladas y vinculado a una de las entidades más conocidas del país. No es un camino rápido ni sencillo, pero para quienes siguen de cerca las convocatorias y cumplen los requisitos, puede convertirse en una oportunidad profesional sólida dentro del sector público empresarial.