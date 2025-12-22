"El Castillo del Romeral es un pueblo afortunado": cae un quinto premio de la Lotería de Navidad

El 77715, uno de los quintos premios más repartidos del Sorteo de Lotería de Navidad, dejó parte de sus 6.000 euros al décimo en la administración de la calle del Conde de la Vega grande de Castillo del Romeral. María José García, que tomó las riendas del negocio familiar de su tío en 2013, reconoce que “Castillo del Romeral es un pueblo afortunado”.

No en vano, en agosto ella misma vendió dos billetes del primer premio de la Lotería Nacional premiado con 60.000 euros al décimo. Poco después, en septiembre, fue un Quinigol, y por último, en noviembre, una vecina se llevó 1.500.000 de euros como ganadora del ‘sueldazo de la ONCE’.

“Creo que vendimos un par de 77715”

Una vez conoció que había caído el quinto premio, María mandó de inmediato a su marido a que fuera a buscar su sombrero de la suerte, con el que posa para las fotos con los vecinos que poco a poco se acercaban a su bazar. Con el sombrero llegaron también una botella de champán, los vasos y un queque de su amiga Pino. Que como ella, también tuvo la misma intuición desde aquel día de agosto en el que les sonrió la fortuna. “Tuvimos un sexto sentido que nos decía que en Navidad nos toca. Y llegó”, reconoce con una sonrisa.

Celebración del premio en Castillo del Romeral / La Provincia

“Creo que vendimos un par de 77715”, explica María. “Los íbamos sacando de máquina cuando alguien pedía un 15 o un 17, que son los que más nos compran y, con la cantidad de 15 que hay, dimos con el que era”, concluye.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)