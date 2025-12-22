Comprueba aquí si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad: consulta cuánto dinero has ganado

Hoy, lunes 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte millones de euros en premios, llenando de ilusión a todos los participantes. Los canarios que hayan adquirido un décimo o una participación tendrán la esperanza de saber si su número ha sido uno de los agraciados. En LaProvincia.es te traemos toda la última hora del Sorteo y un comprobador de premios para que sepas al instante si tu número ha sido premiado.

¿Crees que has ganado el Gordo y aún no lo sabes? ¿Te habrá tocado una pedrea y ya tienes un pellizco del premio? ¿O quizás has sido afortunado con un segundo o tercer premio? Resuelve todas tus dudas al instante utilizando el comprobador que te ofrecemos a continuación:

Para saber el resultado, solo tienes que introducir tu número y la cantidad de dinero que has jugado. Hoy es un día de muchos nervios, por lo que no dudes en tener este comprobador de premios a mano.

La Lotería de Navidad, el día de la ilusión

Para el sorteo de este año, Loterías y apuestas del Estado repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado.

Estos son los premios que se reparten este año:

El Gordo (1.er Premio): 400.000 € al décimo. (328.000 € netos tras impuestos).

al décimo. (328.000 € netos tras impuestos). Segundo Premio: 125.000 € al décimo. (108.000 € netos tras impuestos).

al décimo. (108.000 € netos tras impuestos). Tercer Premio: 50.000 € al décimo. (48.000 € netos tras impuestos).

al décimo. (48.000 € netos tras impuestos). Cuartos Premios (2 premios): 20.000 € al décimo. (Se cobran íntegros).

al décimo. (Se cobran íntegros). Quintos Premios (8 premios): 6.000 € al décimo. (Se cobran íntegros).

al décimo. (Se cobran íntegros). Aproximaciones al Gordo (n.º anterior y posterior): 2.000 € al décimo.

al décimo. Aproximaciones al 2.º Premio: 1.250 € al décimo.

al décimo. Aproximaciones al 3.er Premio: 960 € al décimo.

al décimo. La Pedrea (1.794 premios): 100 € al décimo.

al décimo. Centenas (del 1.º, 2.º, 3.º y 4.º premios): 100 € al décimo.

al décimo. Dos últimas cifras (del 1.º, 2.º y 3.er premios): 100 € al décimo.

al décimo. Reintegro (última cifra del Gordo): 20 € al décimo.

Si te ha tocado algún premio, puedes empezar a cobrarlo desde esta tarde, cuando finalicen las verificaciones, y tienes un plazo de tres meses para recibirlo. Si te han tocado hasta 2.000 euros, puedes solicitarlo en cualquier administración de Loterías, más de esa cantidad, debes de ir al banco. BBVA y CaixaBank son las entidades con las que Loterías tiene un acuerdo de pago.

Se han lanzado 198 millones de décimos a la venta, lo que da lugar a una emisión de 198 series, cinco más que en el año pasado. Cada serie está compuesta por 100.000 números, sumando un total emitido de 3.960 millones de euros.