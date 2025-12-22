Ni los que más Lotería de Navidad compran, ni los que menos: este es el dinero que se gastan los canarios en décimos

Los canarios vuelven a mirar a la suerte con la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El próximo lunes, miles de personas seguirán el sorteo en directo a través de la televisión, la radio y, por supuesto, LaProvincia.es, con la ilusión de comprobar si el Gordo, algún premio importante o incluso una pedrea cambia su Navidad.

La lógica parece clara, cuantos más décimos se compran, más opciones hay de ganar, pero la gran pregunta sigue siendo la misma cada año: ¿cuánto dinero se gastan realmente los canarios en Lotería de Navidad?

Los castellanoleoneses son los que más gastan en Lotería de Navidad

Si hay una comunidad autónoma que destaca por encima de todas en gasto medio en Lotería de Navidad es Castilla y León. Los castellanoleoneses se gastan de media unos 121,28 euros. Esto supone que compran entre 6 y 7 décimos por persona. Por otro lado, en las dos ciudades autónomas, no llegan ni a un décimo por persona: Melilla, con 17,32 euros y Ceuta, con 19,10 euros.

Los canarios se sitúan entre los que menos dinero destinan a la Lotería de Navidad, siendo la cuarta comunidad con menor gasto medio a nivel nacional, solo por detrás de Ceuta, Melilla y Baleares. Llama especialmente la atención que los dos archipiélagos cierren la clasificación, un dato que se explica, en parte, por la menor tradición lotera y por el peso de la población extranjera, menos habituada a participar en este tipo de sorteos.

En el caso de Canarias, el gasto medio por persona se sitúa en 47,24 euros, una cifra que equivale aproximadamente a entre dos y tres décimos por habitante, muy por debajo de la media de las comunidades más jugadoras, pero suficiente para mantener viva, un año más, la ilusión del 22 de diciembre.

Listado de gasto medio por persona en cada Comunidad Autónoma:

Castilla y León: 121,28 euros Asturias: 119,67 euros La Rioja: 113,96 euros Aragón: 102,15 euros Cantabria: 101,98 euros País Vasco: 87,43 euros Castilla-La Mancha: 86,47 euros Comunidad de Madrid: 85,19 euros Comunidad Valenciana: 85,17 euros Galicia: 83,29 euros Murcia: 73,24 euros Extremadura: 70,61 euros Andalucía: 64,05 euros Navarra: 58,62 euros Cataluña: 57,06 euros Canarias: 47,24 euros Baleares: 42,94 euros Ceuta: 19,10 euros Melilla: 17,32 euros

Por regiones, Madrid es donde más dinero se recauda con la Lotería de Navidad, 596.456.600 euros. Después le siguen Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros) y la Comunidad Valenciana (452.822.800 euros). Estas son las comunidades donde más habitantes hay por eso, no es de extrañar que lideren este ranking.