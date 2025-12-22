La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio
La administración mantiene su idilio con la suerte tras repartir un quinto premio en 2024
Santa Cruz de Tenerife
La Administración de Lotería ubicada en la gasolinera El Bohío, en La Matanza, vendió diez números del Cuarto Premio 25508.
Alexandra López y Daniel Rodríguez, de la propiedad de esta conocida estación de servicio, se mostraron "muy contentos y felices de este premio".
Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.
Como se ha convertido en tónica habitual, quiénes son los agraciados es una incógnita.
"A ver si se repite el próximo año y damos el Gordo", manifestó López, que recordó que ya el pasado año dieron un quinto premio.
