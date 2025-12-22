La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio

La Administración de Lotería ubicada en la gasolinera El Bohío, en La Matanza, vendió diez números del Cuarto Premio 25508.

Alexandra López y Daniel Rodríguez, de la propiedad de esta conocida estación de servicio, se mostraron "muy contentos y felices de este premio".

Como se ha convertido en tónica habitual, quiénes son los agraciados es una incógnita.

"A ver si se repite el próximo año y damos el Gordo", manifestó López, que recordó que ya el pasado año dieron un quinto premio.