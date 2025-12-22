Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad CanariasTercer premio CanariasQuinto premio Siete PalmasAemet CanariasExpropiación edificio ArenalesComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio

La administración mantiene su idilio con la suerte tras repartir un quinto premio en 2024

El Bohío en La Matanza celebra el cuarto premio

El Bohío en La Matanza celebra el cuarto premio / El Día

Domingo Ramos

Santa Cruz de Tenerife

La Administración de Lotería ubicada en la gasolinera El Bohío, en La Matanza, vendió diez números del Cuarto Premio 25508.

Alexandra López y Daniel Rodríguez, de la propiedad de esta conocida estación de servicio, se mostraron "muy contentos y felices de este premio".

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

Como se ha convertido en tónica habitual, quiénes son los agraciados es una incógnita.

Noticias relacionadas y más

"A ver si se repite el próximo año y damos el Gordo", manifestó López, que recordó que ya el pasado año dieron un quinto premio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  3. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  4. La Bonoloto toca en Canarias
  5. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  6. La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
  7. Radiografía del transporte público en Canarias: La gratuidad de las guaguas descuidó la infraestructura del servicio
  8. Así operaba la nueva red de explotación sexual de menores tuteladas en Canarias

La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio

La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio

De pista de baile a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad: El Chazo da medio millón de euros en La Victoria de Acentejo

De pista de baile a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad: El Chazo da medio millón de euros en La Victoria de Acentejo

Comprobar Lotería de Navidad 2025, en directo: cuatro números reparten millones de euros en Canarias

Una suerte modesta reparte por Canarias casi cinco millones de euros

Una suerte modesta reparte por Canarias casi cinco millones de euros

Canarias toma nota de las elecciones extremeñas y se prepara para frenar el avance de la ultraderecha

Canarias toma nota de las elecciones extremeñas y se prepara para frenar el avance de la ultraderecha

Los mercados internacionales arropan a Canarias ante la reforma del sistema de financiación

Los mercados internacionales arropan a Canarias ante la reforma del sistema de financiación

Un alcalde de Canarias regala lo que ganó del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 en décimos para sus vecinos

Un alcalde de Canarias regala lo que ganó del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 en décimos para sus vecinos

Un telescopio canario logra captar los 'brazos' de M87, la galaxia que contiene el primer agujero negro fotografiado de la historia

Un telescopio canario logra captar los 'brazos' de M87, la galaxia que contiene el primer agujero negro fotografiado de la historia
Tracking Pixel Contents