El Gordo salpica a la UD Las Palmas en La Bañeza: "¡Dios mío que me entran los temblores!"

Hermógenes Celada, presidente de la Peña de la UD Las Palmas de La Bañeza, ha sido agraciado con un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad -400.000 euros-. El veterano seguidor del club amarillo compró el décimo 79432, que pertenece al club de fútbol de La Bañeza de León.

"Claro que lo tengo aquí en mi mano, me están entrando los temblores. No me lo puedo creer, está encima de la mesa y ahora mismo no sé qué hacer", valora el empresario leonés, que cuenta con un grupo de animación en la localidad leonesa, que ha sido regada con millones de euros del primer premio de la Lotería Nacional de Navidad.

"Pues no sé qué quiere que le diga, me gustaría viajar a Estados Unidos o mejorar el local de animación con una TV gigante para ver los goles de mi equipo", determina Celada, que viajó a Gijón hace unos días, para alentar a su UD Las Palmas. En La Bañeza hay un museo del club grancanario con porterías y pósteres de los jugadores del primer equipo. El Gordo cae en el santuario de La Bañeza de la UD.

La Peña tiene 24 años y es un punto tradicional de encuentro para los aficionados de la UD en la Península. En noviembre de 2024, celebraron su vigésimo tercer aniversario con la presencia de consejeros y exjugadores de Las Palmas.