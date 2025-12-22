¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad en Canarias? A esta hora sabrás si te ha tocado el Gordo
Miles de canarios esperan con muchas ganas para conocer si su décimo está premiado
Hoy, 22 de diciembre, es el día de la ilusión en toda España. Miles de personas seguirán el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad a través de la televisión, la radio y el directo de LaProvincia.es, pendientes de comprobar si su número ha sido uno de los premiados. A pocos minutos de que arranque el sorteo, muchos canarios se hacen la misma pregunta: ¿a qué hora empieza la Lotería de Navidad en Canarias?
El sorteo más esperado del año arrancará, como marca la tradición, a las 9:00 horas (hora peninsular) desde el Teatro Real de Madrid. Esto significa que en Canarias la retransmisión podrá seguirse desde las 8:00 de la mañana, una hora antes que en el resto del país. A partir de ese momento, televisiones y emisoras de radio ofrecerán la última hora del sorteo, y será prácticamente imposible no escuchar las inconfundibles voces de los niños de San Ildefonso entonando el ya mítico "mil euros", el particular villancico que cada año marca oficialmente el inicio de la Navidad.
¿Dónde puedo ver el sorteo de la Lotería de Navidad?
Casi en cualquier canal que pongas, podrás seguir el Sorteo de la Lotería de Navidad. La 1, Antena 3 y Telecinco ofrecerán en directo la retransmisión. En la Televisión Canaria (RTVC), también conectarán con el Teatro Real desde las 7:30 de la mañana horario canario.
En LaProvincia.es, te ofrecemos este directo para que no te pierdas nada de lo que ocurra en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
Estos son los Premios de la Lotería de Navidad
Para el sorteo de este año, Loterías y apuestas del Estado repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado. Estos son los premios que se reparten este año:
- El Gordo (1.er Premio): 400.000 € al décimo. (328.000 € netos tras impuestos).
- Segundo Premio: 125.000 € al décimo. (108.000 € netos tras impuestos).
- Tercer Premio: 50.000 € al décimo. (48.000 € netos tras impuestos).
- Cuartos Premios (2 premios): 20.000 € al décimo. (Se cobran íntegros).
- Quintos Premios (8 premios): 6.000 € al décimo. (Se cobran íntegros).
- Aproximaciones al Gordo (n.º anterior y posterior): 2.000 € al décimo.
- Aproximaciones al 2.º Premio: 1.250 € al décimo.
- Aproximaciones al 3.er Premio: 960 € al décimo.
- La Pedrea (1.794 premios): 100 € al décimo.
- Centenas (del 1.º, 2.º, 3.º y 4.º premios): 100 € al décimo.
- Dos últimas cifras (del 1.º, 2.º y 3.er premios): 100 € al décimo.
- Reintegro (última cifra del Gordo): 20 € al décimo.
Si te ha tocado algún premio, puedes empezar a cobrarlo desde esta tarde, cuando finalicen las verificaciones, y tienes un plazo de tres meses para recibirlo. Si te han tocado hasta 2.000 euros, puedes solicitarlo en cualquier administración de Loterías, más de esa cantidad, debes de ir al banco. BBVA y CaixaBank son las entidades con las que Loterías tiene un acuerdo de pago.
Se han lanzado 198 millones de décimos a la venta, lo que da lugar a una emisión de 198 series, cinco más que en el año pasado. Cada serie está compuesta por 100.000 números, sumando un total emitido de 3.960 millones de euros.
