¿Qué supermercados abren en Navidad? Descubre los horarios de Mercadona, Hiperdino y Carrefour este 25 de diciembre

El 25 de diciembre, día de Navidad, es festivo y volverá a marcar el funcionamiento de los supermercados. Como ocurre cada año, las grandes cadenas evitan abrir en una de las fechas más señaladas del calendario y concentran su actividad en los días previos.

Ese ajuste se traduce en horarios reducidos en Nochebuena y en el cierre total de muchos establecimientos el propio día de Navidad. Para los consumidores, esto obliga a adelantar las compras y planificar con más margen, especialmente en los productos de última hora.

Cadenas como Mercadona, Hiperdino y Carrefour ya han concretado cómo funcionarán durante estas fechas, con aperturas limitadas el 24 de diciembre y cierre generalizado el día 25.

HiperDino. / Carlos Diaz-Recio

Horarios de Nochebuena y Navidad

Mercadona mantiene su política habitual en este tipo de jornadas. Sus tiendas abrirán el 24 y el 31 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas, con cierre anticipado respecto al horario habitual, mientras que permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero, sin cambios respecto a otros años.

En el caso de Hiperdino, la cadena centrará su operativa en la víspera de Navidad. Todos sus establecimientos abrirán el 24 de diciembre de 8:00 a 20:00 horas, pero el día 25 no habrá servicio en ninguno de sus supermercados.

Carrefour también ha confirmado el cierre en Navidad. Sus tiendas abrirán el 24 de diciembre de 9:00 a 19:00 horas, con horario reducido, y cerrarán el 25 de diciembre.

De este modo, Mercadona, Hiperdino y Carrefour, salvo excepciones muy puntuales ligadas a la normativa local, no abrirán el día de Navidad. Las compras deberán adelantarse a Nochebuena, cuando las tres cadenas operarán con horarios especiales antes del festivo.