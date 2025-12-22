Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería NavidadLotería Navidad CanariasMuere Óscar RuizChemsex en CanariasLotería Navidad CanariasComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

En Directo

Sorteo de Navidad

Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo

El Teatro Real abre sus puertas al público que ocupa las butacas, con todo listo para el sorteo de Navidad 2025

El Teatro Real abre sus puertas al público que ocupa las butacas, con todo listo para el sorteo de Navidad 2025 / EUROPA PRESS

Javier Quintana

Madrid

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025 y cómo se está viviendo en Canarias

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  2. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  3. La Bonoloto toca en Canarias
  4. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  5. La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
  6. Radiografía del transporte público en Canarias: La gratuidad de las guaguas descuidó la infraestructura del servicio
  7. Así operaba la nueva red de explotación sexual de menores tuteladas en Canarias
  8. Un joven asalta armado un bar: «Quiero todo el dinero y me da igual lo que me pase»

Ni los que más Lotería de Navidad compran, ni los que menos: este es el dinero que se gastan los canarios en décimos

Ni una vez ha caído un premio de la Lotería de Navidad: estas son las localidades de Canarias menos afortunadas, por ahora

Parece Doña Manolita de Madrid, pero es una administración de Gran Canaria: ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad y el del Euromillón

Las administraciones de Canarias que reparten más suerte en la Lotería de Navidad: el Gordo ha caído hasta cinco veces y dan millones de euros en premios

Las administraciones de Canarias que reparten más suerte en la Lotería de Navidad: el Gordo ha caído hasta cinco veces y dan millones de euros en premios

Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad

Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad

¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad en Canarias?

¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad en Canarias?

La predicción de ChatGPT para el Gordo de este año en la Lotería de Navidad: este es el número que hoy ganará, y se vende en Canarias

La Guardia Civil revisa la bola de remolque de de los conductores canarios: multas hasta 400 euros y problemas en la ITV

La Guardia Civil revisa la bola de remolque de de los conductores canarios: multas hasta 400 euros y problemas en la ITV
Tracking Pixel Contents