Lotería de Navidad 2025, en directo | El Teatro Real abre sus puertas para vivir el Sorteo Extraordinario de Navidad

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025 y cómo se está viviendo en Canarias

¿Quiénes son los niños de San Ildefonso? La razón por la que cantan la Lotería de Navidad Cada 22 de diciembre los alumnos y alumnas de esta institución educativa reparten alegría por todo el país anunciando la pedrea y los grandes premios de la lotería navideña. Este colegio, cuyo fecha de nacimiento es previa al reinado de los Reyes Católicos, ofrece educación a menores con dificultades socioeconómicas. Es el centro educativo laico más antiguo del país. El motivo histórico de esta colaboración es económico. Según historiadores, la institución recibía 500 reales por la participación de los niños en el siglo XIX, una cuantía importante que les servía para cubrir las necesidades de los menores que acogía el centro. También se dice que sus alumnos ya cantaban, desde antes de esa primera edición, el sorteo por las calles a cambio de limosnas.

Poco a poco, se empieza a llenar el patio de butacas del Teatro Real para vivir un día muy especial Pese a que aún falta más de media hora para el inicio del sorteo, el Teatro Real ya empieza a coger color para la gran cita. Los asistentes llegan a este templo cultural de Madrid ataviados con disfraces de lo más variopintos, aunque la gran mayoría de ellos tienen el tinte navideño clásico de estas fechas señaladas. Se respira ilusión por los cuatro costados del patio de butacas.

¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad? El sorteo de la Lotería de Navidad nació en Cádiz, en el marco de la Guerra de la Independencia. El 18 de diciembre de 1812, la ciudad andaluza acogió la primera edición de este día tan especial. El precio del billete era de 40 reales y el premio ascendía a 8.000 pesos, y el primer Gordo fue para el número 03604.

El sorteo de este año repartirá 2.772 millones de euros El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este 22 de diciembre hasta 2.772 millones de euros, con un premio gordo valorado en cuatro millones de euros por serie, traducido en unos 400.000 euros por décimo. El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero, 50.000 euros.

El 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli ya han entrado al Teatro Real Entre las aproximadamente 500 personas que, tras horas aguardando a sus puertas, ya han entrado en el Teatro Real se encuentran el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli. En unos minutos, tras la constitución de la mesa, las bolas serán transportadas mecánicamente en la tolva hasta el bombo. Esta operación se efectúa tanto con las bolas de números como con las de premios.