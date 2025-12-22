La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros

Canarias ha vuelto a vivir con ilusión una de las jornadas más esperadas del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, celebrado este lunes, 22 de diciembre, desde el Teatro Real de Madrid. En esta edición, el archipiélago ha resultado especialmente agraciado, con premios de distintas categorías repartidos por Gran Canaria, TenerifeLanzarote y El Hierro. La emoción se desató desde primeras horas de la mañana, cuando los tradicionales cantos de los niños y niñas del colegio San Ildefonso comenzaron a desgranar los números premiados. Y entre ellos, varios han traído suerte directamente a numerosos municipios canarios.

En total, en el Archipiélago celebra un total de 4.654.000 euros este 22 de diciembre. A esta cantidad se le debe sumar la pedrea, claro.

A las 10:14 horas canaria, el número 90693 fue cantado como tercer premio del sorteo, con una dotación de 500.000 euros por serie, lo que equivale a 50.000 euros por décimo. Este número ha caído en múltiples puntos de venta del archipiélago, repartiendo ilusión entre ciudadanos de cuatro islas diferentes.

En Gran Canaria, los boletos se vendieron en:

El Centro Comercial La Ballena , en Las Palmas de Gran Canaria

, en Las Palmas de Gran Canaria Calle Sagasta, números 27-29, local E, también en la capital

Partera Leonorita, números 6 L-2 y 3, en San Fernando de Maspalomas

En Lanzarote, la suerte tocó en:

Vista de Yaiza, número 46, en el municipio de Yaiza

En El Hierro, el número premiado fue vendido en:

Calle Cruz Alta-Tigaday, 13, municipio de Frontera

En Tenerife, ha sido especialmente repartido, tocando en:

Calle San Agustín, 65, Edificio Yaiza, Los Realejos

Calle General del Norte, 92. L-2, La Victoria de Acentejo

Autopista del Sur, kilómetro 54, en Granadilla de Abona

Calle Tolerancia, número 2, Santa Cruz de Tenerife

Calle Olivera, 7, San Cristóbal de La Laguna

Paseo de la Centinela, 9, Icod de los Vinos

Avenida Coronel Gorrín, 22, en Tamaimo

Este premio ha llenado de alegría a diferentes zonas urbanas y rurales, demostrando una vez más el carácter caprichoso pero generoso de la Lotería de Navidad.

El 77715, tercer quinto premio, también muy repartido en Canarias

Unos minutos antes, a las 10:07 horas canaria, se cantó el número 77715, uno de los quintos premios del sorteo. Dotado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo, también ha tenido una fuerte presencia en Canarias.

En Gran Canaria, fue vendido en:

Castillo del Romeral, en la calle Conde de la Vega Grande, 65, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana

En Lanzarote, tocó en:

Pista de Yaiza, número 46

En Tenerife, llegó a dos puntos distintos:

La conocida administración de la gasolinera de La Chasnera , en la Autopista del Sur (kilómetro 54), Granadilla de Abona

, en la Autopista del Sur (kilómetro 54), Granadilla de Abona Camino Piedras Blancas, número 101, en Puerto de la Cruz

Este número ha sido uno de los más celebrados de la jornada, especialmente en puntos de venta emblemáticos como La Chasnera, que vuelve a estar entre las administraciones más afortunadas del archipiélago.

El 60649, otro quinto premio, se queda en Las Palmas de Gran Canaria

A las 09:40 horas, los niños de San Ildefonso cantaron el número 60649, otro de los quintos premios del sorteo. Este número ha sido validado en un punto de venta muy popular:

El Corte Inglés de Siete Palmas, situado en la Avenida Pintor Felo Monzón, en Las Palmas de Gran Canaria

Este centro comercial vuelve a ser protagonista en estas fechas, atrayendo tanto compradores como jugadores que, este año, han podido celebrar un premio más que bienvenido.

El 25508, cuarto premio, toca en Tenerife

La mañana avanzó con emoción hasta las 11:39 hora canaria, cuando se anunció el número 25508 como uno de los cuartos premios. Dotado con 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo, ha sido vendido íntegramente en Tenerife.

El lugar agraciado ha sido en la administración de loterías El Bohío, ubicada en la gasolinera de la autopista TF-5, kilómetro 25, en el municipio de La Matanza de Acentejo

Este punto de venta, habitual parada de conductores, ha visto cómo la suerte se detenía por unos instantes para cambiar la vida de algunos afortunados.

Comprueba dónde ha caído los premios de la Lotería de Navidad en Canarias.