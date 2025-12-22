Mapa de la lotería de Navidad en Canarias
Este es el mapa de la lotería de Navidad en Canarias, donde puedes ver qué tan cerca estás de las localidades donde han caído premios
Aunque el Gordo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo en Canarias, las islas han rascado algo del tercer premio (90693) y dos quintos (77715 y 60649). Los premios, escasos, han ido a parar a las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y El Hierro. ¿Quieres saber cuáles han sido las administraciones agraciadas? Puedes comprobar en el mapa qué tan cerca estás de las localidades donde han caído los premios, que son algunos premios correspondientes a los dos quintos mencionados y al tercero. Ya sabemos que hay algún canario con otros premios adquiridos fuera de Canarias, incluso algún décimo del Gordo, vendido en León, ha viajado hasta las Islas. Seguiremos informando.
- La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
- Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
- La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
- La Bonoloto toca en Canarias
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- La predicción de ChatGPT para la Lotería de Navidad: elige qué número ganará el Gordo este año, y se vende en Canarias
- Radiografía del transporte público en Canarias: La gratuidad de las guaguas descuidó la infraestructura del servicio
- Así operaba la nueva red de explotación sexual de menores tuteladas en Canarias