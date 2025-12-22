Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapa de la lotería de Navidad en Canarias

Este es el mapa de la lotería de Navidad en Canarias, donde puedes ver qué tan cerca estás de las localidades donde han caído premios

Celebración en Siete Palmas por un quinto premio

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Aunque el Gordo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo en Canarias, las islas han rascado algo del tercer premio (90693) y dos quintos (77715 y 60649). Los premios, escasos, han ido a parar a las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y El Hierro. ¿Quieres saber cuáles han sido las administraciones agraciadas? Puedes comprobar en el mapa qué tan cerca estás de las localidades donde han caído los premios, que son algunos premios correspondientes a los dos quintos mencionados y al tercero. Ya sabemos que hay algún canario con otros premios adquiridos fuera de Canarias, incluso algún décimo del Gordo, vendido en León, ha viajado hasta las Islas. Seguiremos informando.

