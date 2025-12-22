Mapa de la lotería de Navidad en Canarias

Aunque el Gordo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo en Canarias, las islas han rascado algo del tercer premio (90693) y dos quintos (77715 y 60649). Los premios, escasos, han ido a parar a las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y El Hierro. ¿Quieres saber cuáles han sido las administraciones agraciadas? Puedes comprobar en el mapa qué tan cerca estás de las localidades donde han caído los premios, que son algunos premios correspondientes a los dos quintos mencionados y al tercero. Ya sabemos que hay algún canario con otros premios adquiridos fuera de Canarias, incluso algún décimo del Gordo, vendido en León, ha viajado hasta las Islas. Seguiremos informando.