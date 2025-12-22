Esto es lo que puedes hacer en Canarias si te ha tocado el Gordo o algún premio de la Lotería de Navidad

Muchos 22 de diciembre has soñado con que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad, un premio capaz de cambiarte la vida por completo. Hay quien decide ahorrarlo, otros prefieren "tapar algunos agujeros" y no faltan los más atrevidos que se lanzan a gastarlo sin límites. Para estos últimos, y también para quienes quieren darse un capricho inolvidable, te proponemos los mejores planes que puedes hacer en Canarias si la suerte sonríe.

El Gordo casi te soluciona la vida

Los 328.000 euros netos que quedan del Gordo de la Lotería de Navidad tras descontar los impuestos de Hacienda dan para mucho más de lo que imaginas. En muchos municipios de Canarias, esta cantidad permite comprar una vivienda al contado, sin necesidad de hipoteca. Quienes ya estén pagando un préstamo pueden aprovechar el premio para cancelar por completo su deuda con el banco y empezar una nueva etapa con mayor tranquilidad financiera.

Además, si se planifica con cabeza y se tiene en cuenta la edad y la vida laboral restante, este dinero puede incluso permitir una jubilación anticipada o, al menos, una retirada mucho más desahogada, convirtiendo el golpe de suerte en estabilidad a largo plazo.

Segundo premio: sirve para aliviar cargas y ganar tranquilidad

El segundo premio reparte 125.000 euros, de los que llegan limpios al banco unos 108.000 euros, tras el pago de impuestos.

DIRECTO | Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 / RTVE

Es el premio ideal para cancelar o reducir de forma drástica una hipoteca, lo que supone un alivio mensual inmediato para muchas familias canarias. También es una buena opción para comprar un coche nuevo, o pagar la entrada de una vivienda.

Tercer premio: viajes, estabilidad y proyectos personales

El tercer premio asciende a 50.000 euros, con una tributación reducida. Tras impuestos, el ganador se queda con 48.000 euros.

Lotería de Navidad 2025. / Eduardo Parra / Europa Press

Este importe suele destinarse a reformas del hogar, para invertir en formación y estudios, tanto propios como de los hijos o para hacer un gran viaje.

Cuartos, quintos y pedrea: un caprichito sin comprometer el ahorro

Los premios inferiores a 40.000 euros están totalmente exentos de impuestos. Lo que se gana es íntegro.

Un cuarto premio de 20.000 euros al décimo permite desde cambiar de coche hasta realizar una reforma parcial o darse un viaje por Europa. El quinto premio, con 6.000 euros, es ideal como fondo de emergencia o para ahorrar sin sobresaltos. Y la pedrea, aunque modesta, sigue siendo la excusa perfecta para celebrar: en Canarias, con 100 euros, se puede disfrutar de una buena comida de producto local, de una gran experiencia como salir con motos de agua o volar en parapente, o simplemente, comprarte algo de ropa.

Ganar la Lotería de Navidad en Canarias no solo es cuestión de suerte, sino también de saber aprovechar cada euro que te ha tocado en el Sorteo.