Los mercados internacionales arropan a Canarias ante la reforma del sistema de financiación

Los mercados internacionales de finanzas confían más en Canarias que la propia Hacienda de España. Mientras que las agencias de calificación ponen de manifiesto la solvencia y fiabilidad de la Comunidad Autónoma a la hora de financiarse con cargo a fondos en el exterior, el ministerio de la vicepresidenta María Jesús Montero no hace más que castigar al Archipiélago con sus cálculos sobre la mutualización de la deuda catalana y el diseño del nuevo sistema de financiación. Y lo hace, incluso, obviando los propios informes internos.

Como desvela el último Observatorio de Deuda de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que dirige Cristina Herrero, el pasado 28 de julio la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos certificó que Canarias podría financiarse en el periodo 2026-2028 "a través del acceso directo a los mercados, incluyendo la emisión de valores", dado que presentó en el ejercicio 2024 un superávit presupuestario, un endeudamiento respecto a su PIB regional no superior al 19,5% y una calificación crediticia de al menos una agencia de rating de grado de inversión medio superior. En este sentido la AIReF recuerda que la agencia Fitch retiró su calificación negativa en 2022 y Standard & Poor’s (S&P) aumentó el rating para Canarias en octubre a ‘A+’ -que certifica un crecimiento económico fuerte y menor exposición a aranceles-, que es la misma calificación que recibe España.

El peso de la financiación de Canarias a través de los mecanismos extraordinarios -Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) creado en 2012 y el de Facilidad Financiera- se ha reducido desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2020 en más de 70 puntos -certificó ese año el 88%- hasta representar en la actualidad el 16,6% del total de su deuda, un porcentaje inferior al del conjunto comunidades autónomas (59,7%), hasta el punto de que el endeudamiento del Archipiélago a través de los fondos estatales de 'rescate' representa el 0,5% del total, porcentaje inferior al 2% que representa su deuda sobre el total autonómico.

Parte del informe de la AIReF referido a la financiación de Canarias / E.D. / L.P

Financiación directa

Por tanto, 2020 fue el último año en el que Canarias se financió a través de mecanismos extraordinarios y desde entonces ha obtenido su financiación mediante el acceso directo a los mercados gracias a la solvencia que en el exterior tiene a Comunidad Autónoma, bien a través de la emisión de valores o por otros mecanismos como préstamos. En este contexto, los diferenciales de sus emisiones frente al Tesoro de España se han situado, en promedio, en torno a los 23 puntos básicos.

Sin embargo, Cataluña -que según el informe del organismo independiente es "la comunidad autónoma más endeudada con los fondos estatales", con una cuota del 37,4% del total- es la región para la que específicamente se ha diseñado tanto la condonación de la deuda como el nuevo sistema de financiación y ha ido incrementando desde 2012 su crédito a través de los mecanismos extraordinarios hasta alcanzar en la actualidad el 84,4% del total de su deuda.

La menos endeudada

O dicho de otro modo, y según certifican los propios datos oficiales del Estado, el endeudamiento por cada canario en 2024 fue de 2.909 euros, lo que convierte a la ciudadanía de las Islas en la menos endeudada de España. Por contra, la deuda per cápita en Cataluña es de 11.112 euros por habitante, cuatro veces más que en el Archipiélago.

Pese a estos datos, la AIReF también confirma lo que desde hace meses se esgrime desde la Consejería de Hacienda que pilota Matilde Asián: el Archipiélago es una de las regiones que menos ahorrará con mutualización de la deuda que el Ejecutivo central pactó con ERC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el de la Generalitat, Salvador Illa en la rueda de prensa tras su reunión el pasado mes de enero. / María Pisaca

La más perjudicada

En términos per cápita, estima que la condonación de deuda equivale a 1.688 euros por canario, que es la media nacional, mientras que otras autonomías como la propia Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana están por encima de los 2.000 euros por habitante. Baleares, La Rioja, Cantabria y Madrid presentan, por el contrario, importes más reducidos: entre 1.200 y 1.400 euros.

A este hecho se une que a los isleños se les resta una parte del débito propio pero se les endosa una parte mayor de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas, de modo que se eleva 394 euros más que antes de una mutualización pactada en 2023 por el PSOE con ERC. Todo ello llevó a Asián a ser contundente en sus varias comparecencias parlamentarias: "Canarias es la autonomía más perjudicada".