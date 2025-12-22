Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parece Doña Manolita de Madrid, pero es una administración de Gran Canaria: ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad y el del Euromillón

En este punto de venta, el sorteo extraordinario ha dejado varios premios a lo largo de los años

Santi García

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

En el archipiélago existe una administración de Loterías y Apuestas del Estado que es conocida como 'La Doña Manolita de Canarias', y está en Gran Canaria. Este establecimiento está viviendo los días más intensos del año, ya que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. Miles de canarios acuden en masa para comprar sus décimos, buscando un poco de suerte respaldada por el extenso historial de premios que estas administraciones han repartido a lo largo de los años.

En total, el Gordo ha tocado 56 veces en Canarias, y en varias ocasiones ha coincidido en repetidas ediciones en la misma administración de loterías. Hay una administración en particular en todo el archipiélago que atrae a legiones de aficionados a la Lotería, todos en busca del ansiado décimo premiado.

La administración con más fortuna de Gran Canaria

En el centro comercial El Mirador se encuentra la Administración N.º 54 de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando en 2011 los propietarios abrieron este establecimiento, nunca imaginaron la suerte que repartirían entre los vecinos de la zona. Ubicada en la frontera entre Las Palmas y Telde, esta administración ha alegrado las navidades a más de uno, ya que en sus casi 15 años de historia ha repartido el Gordo de la Lotería de Navidad y un premio en el Euromillón.

Ubicación CC El Mirador de Jinamar

Mapa de ubicación del CC El Mirador de Jinamar.

En 2021, la administración se llevó los titulares al repartir 160 millones de euros gracias a la venta de 400 décimos premiados en el Sorteo de Navidad. El número premiado fue el 86.148, que hizo felices a muchas familias locales. Ese día, una de las dueñas del establecimiento declaró a este periódico que "el local de Jinámar es el equivalente isleño a 'Doña Manolita' o la 'Bruixa d'Or' de Sort."

Este sorteo colocó a la administración en el mapa de la suerte de la isla, sumándose a la lista de administraciones que han repartido el Gordo. Desde entonces, muchos se acercan con la esperanza de repetir la hazaña, buscando comprar ese mismo número que trajo la fortuna.

Para el sorteo del 2025, los dueños siguen conservando el mismo número, por lo que si quieres comprarlo, aún tienes una oportunidad.

El Euromillón también cayó en esta administración

En 2017, un único acertante anónimo se llevó 190 millones de euros del bote del Euromillón, un récord europeo que se mantuvo durante bastante tiempo. Este premio supuso un impulso tremendo para la administración del CC El Mirador de Jinámar, que se consolidaba como una gran repartidora de premios. Desde entonces, miles de canarios acuden semanalmente a este local para jugar a Bonoloto, Primitiva y Euromillones, buscando repetir la suerte de aquel afortunado.

