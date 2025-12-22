Una suerte modesta reparte por Canarias casi cinco millones de euros

«Lo importante es tener salud». Fue la frase comodín ayer en la mayoría de los hogares canarios que acabaron el día con los mismos ahorros que tenían al comenzar la mañana. La suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad solo rozó ayer al Archipiélago, que tuvo que conformarse con un pellizco del tercero, de un cuarto y dos quintos. Ni rastro del Gordo, el 79432 -que se repartió entre León y Madrid- y tampoco del segundo, el 70.048, que se vendió íntegramente en la capital. En total, los grandes premios repartieron 4,65 millones por las Islas, la cifra más baja de los últimos cinco años. Hay que remontarse a la Navidad de 2020 -cuando solo cayeron 1,9 millones-, para encontrar una suma inferior.

La lluvia de millones este año se quedó en un modesto chispeo. Solo se beneficiaron de la suerte cuatro de las ocho islas y 13 de los 88 municipios canarios. En total, 437 décimos agraciados que se fueron revelando a cuentagotas a medida que avanzaba la mañana y que dieron como resultado final 4,65 millones de euros a los que faltaría sumar unos 13 millones de euros en reintegros y pedrea, según la estimación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Reparto desigual por provincias e Islas

La provincia canaria con más suerte fue Las Palmas, donde los grandes premios dejaron 2.692.000 euros. Casi la totalidad, 2.636.000 euros, fueron a parar a Gran Canaria y solo 56.000 euros, acabaron en Lanzarote. En Santa Cruz de Tenerife la suma llegó a 1.962.000 euros, y la tendencia de reparto fue similar a la de la provincia vecina. Las islas capitalinas arrasaron respecto a las no capitalinas. En Tenerife los premios sumaron 1.912.000 euros y a El Hierro solo le tocó 50.000 euros. Peor parados acabaron en Fuerteventura, La GraciosaLa Palma y La Gomera, donde los grandes premios pasaron de largo.

Los números más cantados y las primeras alegrías

Solo cuatro de los trece números que más gritaron -y repitieron- ayer los niños de San Ildefonso en el Teatro Real dieron pequeñas alegrías en distintos rincones del Archipiélago. La primera llegó a las 9:40 horas con la revelación del segundo quinto premio, el 60649. Fueron 2.280.000 euros gracias a 38 series -380 décimos- vendidas en El Corte Inglés de Siete Palmas, en Gran Canaria. Muchos de los afortunados, que ganaron 6.000 euros por boleto (60.000 la serie), fueron los propios empleados del centro comercial. Además de unos 200 trabajadores de la unidad de Reanimación del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

También repartió alegría el tercero, premiado con 500.000 euros la serie y 50.000 el décimo. El reloj marcaba las 10:12 horas cuando salió del bombo el 90693 que regó 2.150.000 euros por las Islas. Ocho décimos en la provincia de Las Palmas y 35 en Santa Cruz de Tenerife.

En las islas orientales la suerte volvió a acariciar a las administraciones más clásicas. En Tenerife, La Chasnera, en Granadilla de Abona, y el Gato Negro en Los Realejos fueron las que más repartieron con 500.000 euros en el Norte y 356.000 en la gasolinera que esta vez dio menos que los últimos años. Los últimos ocho siempre han rascado algo de los grandes premios y en 2017, 2018, 2020 y 2022 vendió décimos del Gordo. Más éxito tuvo el bazar estanco El Chazo, en La Victoria de Acentejo, que repartió diez décimos del tercero, 500.000 euros en premios.

El 90693 también dio suerte al estanco García Morato de la capital tinerfeña que se estrenó con la venta de cuatro décimos del tercer premio. Y también se vendieron boletos premiados en La Laguna, Icod de los Vinos y Tamaimo. La fortuna en forma de décimo también alcanzó una administración en La Frontera, en El Hierro, que logró vender un décimo premiado por terminal.

El número también paseó por la provincia oriental. La administración número 51 de Las Palmas de Gran Canaria, ubicada en el Centro Comercial La Ballena, vendió cinco décimos agraciados con 50.000 euros cada uno. Otro afortunado lo compró en el bazar El Refugio, también en la capital grancanaria, y otro más lo adquirió en el estanco El Gordo II, en San Fernando de Maspalomas. En total, 350.000 euros que fueron a parar a la isla de Gran Canaria.

Bazar Montse

En Lanzarote se coló otro décimo premiado con el 90693 a través del Bazar Montse, en pleno centro de Yaiza. Un punto de venta que sí consiguió ayer rascar un poco de fortuna. Además del tercero, la administración vendió un boleto del 77715, uno de los dos quintos premios que sirvieron ayer de consuelo para los isleños. El número se conocía a las 10:06 horas de la mañana y desde el principio se anunció que estaba «muy repartido». En la administración de la calle del Conde de la Vega Grande de Castillo del Romeral, en Gran Canaria, también se celebró ayer por todo lo alto haber vendido un boleto premiado con 6.000 euros. Y otros dos se compraron en Granadilla de Abona y en el Puerto de la Cruz, en la provincia occidental.

Más de una hora pasó desde que salió el famoso 90693 hasta que otra combinación premiada regó parte de las Islas. Fue uno de los premios más remolones, el segundo de los cuartos, el 25508, que a las 11:36 dio la alegría en la administración de lotería ubicada en la gasolinera El Bohío, en La Matanza, donde se vendieron diez números con 20.000 euros. En total, 200.000.

Ayer no solo el Gordo y el segundo esquivaron Canarias. También uno de los cuartos (78477) y seis de los quintos (23112, 25412, 61366, 94273, 41716 y el 18669). Ahora solo queda analizar cuántos millones repartió la suerte en forma de reintegros y pedreas. Ayer ya se conocieron algunos casos. Los clientes de la tasca La Tapita Los Jose’s, en San Fernando (Gran Canaria) celebraron haber ganado 2.100 euros por décimo al haber comprado el 79433 -el siguiente al Gordo-. En total fueron 220 boletos, lo que se traduce en 462.000 euros.

Además, también hubo ayer premios importados. Canarios que triunfaron por comprar un número fuera del Archipiélago. Fue el caso de Bimba y Lola, que repartió entre sus trabajadores décimos del segundo premio, el 70048. O algunos miembros de la Peña de la Unión Deportiva Las Palmas que compraron el Gordo a través del equipo de La Bañeza Fútbol Club.

El consuelo para los afortunados canarios llegó también por la vía fiscal. El reparto de premios pequeños reduce el impacto de Hacienda: solo los décimos del tercer premio tributarán, dejando unos 48.000 euros netos, mientras que el resto de afortunados cobrará íntegramente al no superar el mínimo exento. Y para el resto, queda el sorteo de El Niño.