La Lotería de Navidad vuelve a tocar en San Fernando

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad volvió a repartir fortuna este domingo en San Fernando, donde la administración situada en la calle Partiera Leonorita vendió un tercer premio, dotado con 50.000 euros al décimo. Al frente del despacho se encuentra Alexi León Quevedo, quien confirmó que el número premiado fue vendido por máquina y a un solo aceptante, lo que dificulta conocer por el momento la identidad del agraciado. «Pasa mucha gente cada día por aquí y es muy complicado saber a quién le ha tocado», explicó, a la espera de que el premiado aparezca en las próximas horas.

León Quevedo, que lleva nueve años al frente de este receptor desde que lo abrió, celebra así un nuevo éxito tras encadenar varios ejercicios de suerte. «El año pasado dimos un cuarto, un quinto y también el Gordo del Niño», recordó, convencido de que la buena racha continúa. «Estamos bastante afortunados; llevamos dos años consecutivos dando premios», señaló, subrayando que cada premio atrae a nuevos clientes. «La suerte busca suerte», afirmó, sin perder el optimismo de cara al próximo sorteo. «Para el Niño también vamos a dar otro premio, hay que ser siempre positivo», añadió con una sonrisa.

Adenás, la administración de San Fernando le vendió a la tasca La Tapita Los Jose's, que queda muy cerca, 220 números para repartir entre los clientes. El número fue el 79433, el siguiente al Gordo, 79432, por lo que cada décimo está premiado con 2.100 euros y Los Jose's repartió un total de 462.000 euros entre sus clientes. Los vendieron al mismo precio, 20 euros. "No nos parece bien sacar 2 o 3 euros más cuando son clientes fijos, así que lo vendemos al mismo precio", dice uno de los socios de la tasca.

