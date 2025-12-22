El Tercer Premio se reparte en Canarias: estas son las localidades donde ha tocado
Lotería de Navidad 2025, en directo: el 90693, tercer premio, reparte millones en Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro y Tenerife
La Lotería de Navidad ha repartido millones de euros en diversas localidades de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Los décimos vendidos en varias administraciones de las islas han llenado de alegría a los afortunados que llevaban el número 90693, premiado con 50.000 euros por décimo y 500.000 euros por serie.
Alrededor de las 10:15 horas en Canarias, media docena de administraciones del Archipiélago estallaron en gritos de alegría al confirmarse que habían vendido el Tercer Premio de la Lotería de Navidad. El número agraciado ha estado muy repartido por las islas, con varios puntos de venta donde se han registrado afortunados, dejando una estela de celebración en distintos rincones de Canarias:
- Gran Canaria:
- Centro Comercial La Ballena, Las Palmas de Gran Canaria
- Calle Sagasta, Las Palmas de Gran Canaria
- Partera Leonorita, San Fernando Maspalomas
- Tenerife:
- Calle San Agustín, número 65
- Edificio Yaiza, Los Realejos
- Calle Oliveras, número 7, San Cristóbal de La Laguna
- Paseo de la Centinela, número 9, en Icod de los Vinos
- Avenida Coronel Gorrín, 22, en Tamaimo en Santiago del Teide.
- Lanzarote: Vista de Yaiza, número 46, en el municipio de Yaiza.
- El Hierro: Frontera, Cruz Alta Tigaday, 13, en el municipio Frontera.
¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los agraciados con este Tercer Premio de 50.000 euros al número, podrán empezarlo a partir de esta tarde en las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y Caixabank, y tienes un plazo de tres meses contando desde mañana para recibir tu dinero. Si te ha tocado un premio inferior a 2.000 euros, puedes acudir a las administraciones de Lotería cuando finalicen las verificaciones
Este año se han lanzado 198 millones de décimos a la venta, lo que da lugar a una emisión de 198 series, cinco más que en el año pasado. Cada serie está compuesta por 100.000 números, sumando un total emitido de 3.960 millones de euros.
