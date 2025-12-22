El Tercer Premio se reparte en Canarias: estas son las localidades donde ha tocado

La Lotería de Navidad ha repartido millones de euros en diversas localidades de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Los décimos vendidos en varias administraciones de las islas han llenado de alegría a los afortunados que llevaban el número 90693, premiado con 50.000 euros por décimo y 500.000 euros por serie.

Alrededor de las 10:15 horas en Canarias, media docena de administraciones del Archipiélago estallaron en gritos de alegría al confirmarse que habían vendido el Tercer Premio de la Lotería de Navidad. El número agraciado ha estado muy repartido por las islas, con varios puntos de venta donde se han registrado afortunados, dejando una estela de celebración en distintos rincones de Canarias:

¿Cuándo puedo cobrar el premio?

Los agraciados con este Tercer Premio de 50.000 euros al número, podrán empezarlo a partir de esta tarde en las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y Caixabank, y tienes un plazo de tres meses contando desde mañana para recibir tu dinero. Si te ha tocado un premio inferior a 2.000 euros, puedes acudir a las administraciones de Lotería cuando finalicen las verificaciones

Este año se han lanzado 198 millones de décimos a la venta, lo que da lugar a una emisión de 198 series, cinco más que en el año pasado. Cada serie está compuesta por 100.000 números, sumando un total emitido de 3.960 millones de euros.