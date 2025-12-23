76 fortunas isleñas atesoran la quinta mayor suma en criptodivisas del país

La fiebre por las criptomonedas se acelera. Los inversores están apostando cada vez más por estos activos virtuales. Un tipo de movimiento financiero que se extiende en todos los estratos de la sociedad, incluidos los más ricos. De manera que, los más acaudalados del Archipiélago atesoran la quinta mayor suma de dinero en criptodivisas de todo el país. Algo más de 38 millones de euros que han declarado tener 76 de las grandes fortunas de Canarias a través del Impuesto sobre el Patrimonio. Un auténtico tesoro virtual, que todavía es una inversión minoritaria entre los grandes patrimonios del país, pero que poco a poco va ganando peso en sus carteras.

El Impuesto del Patrimonio es un gravamen que deben abonar aquellos que posean bienes que –sin contar la vivienda habitual– tengan un valor que supere los 700.000 euros. Además de todos los que tengan un patrimonio bruto de más de dos millones de euros, quedando excluida, de nuevo, la primera residencia. Es, en esencia, un impuesto a los más ricos del país, que abonan en toda España 228.575 personas, 7.113 en Canarias. Y los últimos datos que ha publicado la Agencia Tributaria –correspondientes al año 2023– evidencian que los más pudientes tampoco han sido inmunes a la fiebre de las criptomonedas.

De momento, quienes han invertido en estos activos son muy pocos. Esas 76 personas que han declarado tener saldos en monedas virtuales son tan solo el 1% de los más ricos de las Islas. Pero ya son más que hace unos años cuando el organismo público comenzó a recoger este tipo de bienes en sus estadísticas. De media, cada uno de ellos posee 500.986 euros en criptomonedas.

915 millones

En todo el país, el volumen de criptoactivos que guardan solo las grandes fortunas supera los 915 millones de euros. Aunque apenas 1.973 de los más de 200.000 ciudadanos que pagan el Impuesto sobre el Patrimonio han declarado tener dinero en forma de moneda virtual. La región que atesora el mayor volumen de criptoactivos es Cataluña con 316 millones, seguida de Madrid con 271 millones. La Comunidad Valenciana y Andalucía también adelantan a Canarias, pero tras ellas es el Archipiélago en la que los más pudientes declaran un montante más alto en este tipo de bienes.

Pero la fiebre de la inversión cripto no entiende de bolsillos y se extiende ya a todas las clases sociales. Esos 38 millones de euros que atesoran los más pudientes son solo una parte del total de monedas virtuales que poseen los canarios, un territorio donde es cada vez más habitual apostar por ellas. De acuerdo con un estudio de Criptan –una de las plataformas españolas dedicada a este tipo de inversiones– el dinero que, de media, ha invertido cada isleño en el último año en este tipo de activos asciende a 2.731 euros. Sin embargo, y a pesar de que su penetración y el ritmo de inversión de los ricos canarios no tiene nada que envidiar al del resto de las grandes fortunas españolas, a los canarios de a pie no les convence tanto meter su dinero en monedas virtuales como bitcoin o ethereum. La inversión media es notablemente más baja que la del conjunto del país, que alcanza los 4.900 euros.

La plataforma de inversión estima que en el Archipiélago se han invertido 480.000 euros el año pasado. La quinta menor suma del país. Eso sí, los canarios tienen una de las carteras más diversificadas. Casi el 43% de la inversión se formalizó en bitcoin, la moneda virtual más conocida, cuya cotización actual supera los 74.000 euros. Es decir, que el dinero dedicado por los canarios a la moneda creada por Satoshi Nakamoto apenas es suficiente para adquirir 2,7 bitcoin. El 20,3% de lo invertido en el Archipiélago se ha hecho en la moneda ethereum, otra de las ya consolidadas y otro 18% en USD Coin.

Estafas

La inversión en criptomonedas, como ocurre con las de otro tipo, no está exenta de riesgos y, por eso, los expertos recomiendan acudir a profesionales y plataformas consolidadas y autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La alta rentabilidad de estas monedas virtuales ha hecho que en los últimos años hayan proliferado las estafas que las utilizan como gancho para engañar a quienes quieren obtener ganancias muy altas en un corto periodo de tiempo.

Una de las más importantes es la macroestafa de criptomonedas Arbistar, radicada en Tenerife, en la que los dos fundadores de la web birlaron 200 millones de euros a 32.000 inversores. Se considera la mayor estafa piramidal por criptomonedas de España. Recientemente, también ha sido juzgado en Canarias el conocido como Caso Tradex, otra estafa que utilizó las critomonedas como reclamo para atraer a más de un centenar de incautos que buscaban una gran rentabilidad. Este mismo año la UCO también situó en la cima de otra estafa piramidal a un canario vinculado a la estructura de Arbistar. A través de FX Winning se investiga que se pudo haber engañado a 15.000 inversores de 30 países.