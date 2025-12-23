La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que se espera para las Navidades en Canarias

Las Navidades de 2025 en Canarias, entre el martes 23 y el lunes 29 de diciembre, estarán marcadas por un tiempo variable, con predominio de los cielos nubosos, algunas precipitaciones débiles y temperaturas suaves, según la previsión publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El organismo estatal ha detallado la evolución meteorológica para este periodo clave para los desplazamientos, las celebraciones familiares y las actividades al aire libre en el Archipiélago.

Martes 23 de diciembre: nubes en el norte y viento del nordeste

Este martes estará dominado por cielos nubosos en las vertientes norte de las islas más montañosas. Aunque la probabilidad es baja, no se descartan lloviznas débiles y ocasionales en estas zonas. En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, con alguna precipitación débil y dispersa en el sur y oeste de las islas de mayor relieve durante la tarde.

Las temperaturas apenas variarán, aunque se prevén ligeros ascensos de las máximas en las cumbres de Tenerife y La Palma. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las islas orientales, en vertientes noroeste y sureste y en zonas altas, especialmente a partir de la tarde.

En cuanto a valores previstos, Las Palmas de Gran Canaria registrará entre 17 y 21 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá en cifras similares.

Miércoles 24 de diciembre: aumento de las lluvias en el norte

En la jornada de Nochebuena, la Aemet prevé un predominio de cielos nubosos en general, con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte de las islas a partir del mediodía. En el resto de zonas no se descarta que también se produzcan algunas lluvias, aunque de forma más aislada.

Las temperaturas continuarán sin cambios significativos, y el viento será moderado de componente norte. Las máximas podrían alcanzar los 22 grados tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, manteniendo el ambiente suave propio del invierno canario.

Jueves 25 al sábado 27 de diciembre: lluvias en todas las islas

Entre el jueves 25 y el sábado 27 de diciembre se esperan cielos nubosos con lluvias moderadas, que afectarán a todas las islas, especialmente al norte de las islas más montañosas.

El día de Navidad será, previsiblemente, el más inestable del periodo. En el norte de las islas montañosas, el cielo permanecerá nuboso, con lluvias débiles o moderadas, que podrían ser persistentes en el caso de Tenerife, especialmente durante la primera mitad del día. Por la tarde, las precipitaciones tenderán a perder intensidad y frecuencia.

En Lanzarote, Fuerteventura y el resto de vertientes se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil matinal. Las temperaturas experimentarán ligeros descensos en las máximas. El viento soplará de noroeste moderado a fuerte de madrugada, con posibilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas, para luego rolar a norte y amainar a lo largo de la mañana.

El viernes 26 se presentará con intervalos nubosos en general, aunque hacia el final del día podría aumentar la nubosidad, especialmente en las vertientes norte y oeste. En ese contexto, no se descarta la aparición de lluvias moderadas.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento será flojo durante gran parte del día, con predominio del norte o noroeste, intensificándose por la noche en zonas altas.

Domingo 28 y lunes 29 de diciembre: nubes

La presente semana y el inicio de la próxima registrarán en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas e intervalos nubosos o poco nubosos en el resto.