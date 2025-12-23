La Aemet prevé tiempo con nubes y lluvias para el miércoles de Nochebuena en Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice para este miércoles, 24 de diciembre, en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, y poco nuboso en general en el resto.

Al final de la tarde aumentará a nuboso o cubierto, especialmente en las vertientes norte y oeste, así como en Lanzarote, con precipitaciones de débiles a moderadas, y sin descartar que localmente en el norte de Tenerife puedan ser fuertes persistentes. En las vertientes orientadas al sur, las precipitaciones serán en general débiles y menos probables.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios y soplará Viento inicialmente moderado del noroeste que aumentará de intensidad a lo largo de la tarde, cuando será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en las cumbres de Tenerife, menos probable en el resto de cumbres.

En el mar, se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo de norte o noroeste, con olas de dos a tres metros.

El pronóstico para este miércoles por islas es el siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos que aumentarán a cielos nubosos o cubiertos a lo largo de la tarde, acompañados de lluvia débil o localmente moderada y afectando principalmente a la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en zonas de interior donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 22

FUERTEVENTURA

Nuboso en el oeste, intervalos nubosos en el resto. Por la noche aumentarán a cielos nubosos o cubiertos, acompañados de lluvia débil o localmente moderada y afectando principalmente a la vertiente oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en zonas de interior donde no se descarta alguna racha muy fuerte así como en Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

Intervalos nubosos en el norte, con apertura de algún claro a mediodía y poco nuboso en el resto. Al final de la tarde aumentarán a cielos nubosos o cubiertos, acompañados de lluvia débil o localmente moderada y afectando principalmente a la vertiente norte u oeste. En el reto de vertientes la lluvia será poco probable y débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en el noreste y suroeste así como en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria, 17 22

TENERIFE

Nuboso en el norte, y poco nuboso en el resto. Al final de la tarde aumentará a cielos nubosos o cubiertos, acompañados de lluvia moderada en la vertiente norte sin descartar que puedan ser localmente fuerte y persistente. En el reto de vertientes la lluvia será poco probable y débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en el extremo noreste, vertiente suroeste y zonas altas, donde se podrán dar rachas muy fuertes más probables en cumbres.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

Intervalos nubosos en el norte, y poco nuboso en el resto. Al final de la tarde aumentará a cielos nubosos o cubiertos, acompañados de lluvia débil o localmente moderada en la vertiente norte. En el reto de vertientes la lluvia será poco probable y débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en el noreste y suroeste así como en zonas altas, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 22

Nuboso en el norte y oeste, con intervalos en el resto. Al final de la tarde aumentará a cielos nubosos o cubiertos, acompañados de lluvia moderada en la vertiente norte y oeste y sin descartar que pueda ser persistente. En el reto de vertientes la lluvia será menos probable y en general débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en la vertiente noreste y suroeste así como en zonas altas, donde no se descartan rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 21

Intervalos nubosos en general. Al final de la tarde aumentará a cielos nubosos o cubiertos, acompañados de lluvia débil o localmente moderada en la vertiente norte. En el reto de vertientes la lluvia será poco probable y débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, inicialmente moderado que aumentará de intensidad durante la tarde cuando será ocasionalmente fuerte, más intenso en los extremos noreste y suroeste así como en zonas altas, donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 17