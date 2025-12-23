Ni blando ni con almendras: este es el mejor turrón según la OCU para combrar esta Navidad en Canarias

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y en muchos supermercados ya se venden turrones. Uno de los dulces más típicos de estas fechas tiene decenas de maneras de prepararlo, por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dicho cuál es la que tienes que comprar este año.

La receta del turrón es muy simple: almendras, miel y clara de huevo, aunque existen muchas variedades que pueden incorporar otros ingredientes como chocolate, frutas confitadas, o frutos secos. Algunos más modernos se están haciendo de donuts o conguitos.

La OCU mira por la calidad y por el bolsillo

Existen dos tipos principales de turrón en España: el turrón de Jijona, que tiene una textura suave y pastosa, y el turrón de Alicante, que es duro y crujiente. Además, en otras regiones del país se hacen versiones locales de turrón, adaptadas a los ingredientes y sabores de cada lugar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio exhaustivo para ayudar a los consumidores a seleccionar los mejores turrones que pueden encontrarse en los supermercados.

Para la realización de este estudio, la OCU ha tenido en cuenta la calidad de los ingredientes y la relación calidad-precio.

Los mejores turrones de Jijona

Para la OCU, el mejor turrón de Jijona es el de la marca Antiu Xixona, que tiene un índice del 70% de almendras en su composición, lo que le coloca como el mejor del supermercado. Los siguientes de la lista son los turrones Delaviuda y D'or, de Lidl, con un 67% de almendras. Estas tres marcas también suelen ser las preferidas por los consumidores en Navidad.

Los mejores turrones de Alicante

Por otro lado, los mejores turrones de Alicante son: D'or, Eroski Seleqtia y Antiu Xixona. Los tres ofrecen una gran calidad precio, además de contener ingredientes naturales.

Destaca cómo hay dos marcas que se encuentran en las dos listas, Antiu Xixona y D'or, la marca blanca de Lidl.