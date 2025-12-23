Ni blando ni con almendras: este es el mejor turrón según la OCU para combrar esta Navidad en Canarias
Los expertos de la organización de consumidores han hecho un estudio en el que han revelado qué turrón debes comprar esta Navidad
La Navidad está a la vuelta de la esquina, y en muchos supermercados ya se venden turrones. Uno de los dulces más típicos de estas fechas tiene decenas de maneras de prepararlo, por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dicho cuál es la que tienes que comprar este año.
La receta del turrón es muy simple: almendras, miel y clara de huevo, aunque existen muchas variedades que pueden incorporar otros ingredientes como chocolate, frutas confitadas, o frutos secos. Algunos más modernos se están haciendo de donuts o conguitos.
La OCU mira por la calidad y por el bolsillo
Existen dos tipos principales de turrón en España: el turrón de Jijona, que tiene una textura suave y pastosa, y el turrón de Alicante, que es duro y crujiente. Además, en otras regiones del país se hacen versiones locales de turrón, adaptadas a los ingredientes y sabores de cada lugar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio exhaustivo para ayudar a los consumidores a seleccionar los mejores turrones que pueden encontrarse en los supermercados.
Para la realización de este estudio, la OCU ha tenido en cuenta la calidad de los ingredientes y la relación calidad-precio.
Los mejores turrones de Jijona
Para la OCU, el mejor turrón de Jijona es el de la marca Antiu Xixona, que tiene un índice del 70% de almendras en su composición, lo que le coloca como el mejor del supermercado. Los siguientes de la lista son los turrones Delaviuda y D'or, de Lidl, con un 67% de almendras. Estas tres marcas también suelen ser las preferidas por los consumidores en Navidad.
Los mejores turrones de Alicante
Por otro lado, los mejores turrones de Alicante son: D'or, Eroski Seleqtia y Antiu Xixona. Los tres ofrecen una gran calidad precio, además de contener ingredientes naturales.
Destaca cómo hay dos marcas que se encuentran en las dos listas, Antiu Xixona y D'or, la marca blanca de Lidl.
