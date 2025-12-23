Canarias es "muy cuñada" según este estudio: miles de personas sufrirán este 'problema' en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad

Junto a los villancicos, el turrón y el marisco, los ya famosos 'cuñaos' se han convertido en otro ingrediente imprescindible de cualquier comida o cena navideña que se precie. Personas que opinan de todo y creen saber de todo, se han vuelto habituales en reuniones familiares y de amigos, hasta el punto de que todos conocemos a alguien así, o quizá somos nosotros mismos. Ahora, desde Research Frontier han puesto rostro y explicación científica a este fenómeno social tan extendido, especialmente visible durante las fiestas navideñas y que muchos tendrán en su mesa esta Nochebuena.

Compras de Navidad en Triana / Andrés Cruz

El perfil del 'cuñao' está cada vez más extendido

Desde opinar sobre el Gobierno hasta criticar el juego de la UD Las Palmas, los «cuñaos» canarios no dejan tema sin tocar. Hoy, desde la comida hasta la cena, miles de mesas estarán llenas de estas figuras que monopolizan la conversación y ponen a prueba la paciencia de quienes se sientan a su lado.

En Research Frontier, la consultora especializada en estudios sociales y análisis de tendencias, han ido un paso más allá y han imaginado, con ayuda de la inteligencia artificial, cómo sería el 'cuñao canario', poniendo imagen a un personaje tan reconocible.

Imagen del 'cuñao canario' imaginada por la IA / Reach Frontier

Para entender este comportamiento, Reach Frontier ha contado con la valoración de Joan Gea, psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria, quien explica que la convivencia con este tipo de perfiles suele implicar "una búsqueda constante de validación, reflejo de una autoestima frágil, que termina eclipsando las necesidades del resto". Según el especialista, reconocer esa inseguridad subyacente ayuda a poner límites y preservar la estabilidad emocional durante las fiestas.

El fenómeno del 'cuñao' amarga la Navidad en Canarias: casi el 70% dicen que no la disfrutarán por este motivo

El estudio de Reach Frontier revela que el 68,1% canarios afronta las fiestas condicionado por la presencia de familiares o amigos que imponen opiniones, hacen comentarios incómodos y generan tensión en las reuniones navideñas. Esto hará que no puedan disfrutar plenamente de las fiestas navideñas.

El informe, basado en una encuesta nacional realizada a 10.000 personas y con datos desagregados por provincias, señala que el 41% de los encuestados coincidirá al menos dos veces durante estas navidades con alguien a quien considera un 'cuñao', principalmente en Nochebuena y Nochevieja.

Además, un 28,6% afirma que tendrá que soportarlo en todas y cada una de las celebraciones navideñas, lo que convierte estas fechas en una fuente de estrés más que de disfrute.

Casi todos conocemos a alguien así, porque según revela el estudio, el 89,5% de los canarios dice conocer a alguien que encaja en este estereotipo. Todo cambia cuando tenemos que reconocernos como que somos alguien así, porque solo un 8,7% lo admite, lo que refleja la dificultad de asumir este rol.

Así es el perfil del 'cuñao'

Según los resultados, el perfil mayoritario del 'cuñao canario' es el de un hombre (71,6%), de entre 44 y 59 años, perteneciente a la Generación X. Los encuestados lo sitúan con una estatura media de entre 1,60 y 1,70 metros, una tendencia política de derechas (32,2%) y un atractivo valorado en 3,6 sobre 5.

En cuanto a los temas que monopolizan sus intervenciones, destacan:

Política: 86,2%

86,2% Historias personales de dudosa veracidad: 72,9%

72,9% Economía: 70%

70% Deportes: 63,4%

Estas personas también hablan en menor medida de temas como la tecnología, asuntos internacionales y ciencia. Este cóctel suele desembocar en discusiones incómodas durante las comidas familiares.

Temas de los que hablan los 'cuñaos' y perfil del prototipo canario / Reach Frontier

Los comentarios inofensivos son el principal foco de conflicto

Más allá del perfil del 'cuñao', el estudio profundiza en las conductas que más malestar generan. El 70,9% de los encuestados señala que lo peor de convivir con un 'cuñao' son sus "bromas o comentarios supuestamente inofensivos", seguidos de las preguntas inapropiadas que invaden la privacidad y la insistencia constante en tener siempre la razón.

El informe de Reach Frontier también destaca la tendencia del 'cuñao' a presumir de habilidades. El 86,3% de los encuestados considera que alardean de dar buenos consejos de vida, mientras que otros rasgos habituales son presumir de destreza en el bricolaje (80%), de sus habilidades al volante (79,3%) o incluso en la cocina (70,5%).

Las redes sociales son el campo de batalla de los 'cuñaos', porque suele estar activo en Facebook, donde emite opiniones políticas y consejos de la vida.

Los 'cuñaos' se han consolidado como uno de los grandes protagonistas no deseados de la Navidad en Canarias, son el grinch español de estas fiestas, hasta el punto de condicionar el disfrute de las navidades para una parte muy significativa de la población. Lejos de ser anecdótico, este fenómeno social refleja tensiones generacionales, políticas y emocionales que afloran con especial intensidad alrededor de la mesa navideña.