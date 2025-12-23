Canarias inyecta 5,3 millones extra a las universidades públicas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer una aportación extraordinaria de 5,3 millones de euros a las universidades públicas de Canarias. Esta inyección financiera servirá para cubrir la subida salarial del 2,5% del personal de la Universidad de La Laguna (ULL) y del de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El aumento se hará efectivo con carácter retroactivo, es decir, con efectos económicos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esta aportación aprobada por el Ejecutivo regional asume el impacto económico derivado de una norma estatal, evitando así que este peso recaiga sobre la financiación ordinaria de las universidades públicas. El incremento cumple también con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Al respecto, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que el Gobierno, al apostar por las universidades públicas, también está realizando «una inversión estructural en igualdad de oportunidades y en desarrollo social».

En esta línea, defendió que reforzar el papel de instituciones como la ULL y la ULPGC en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales cualificados es clave para afrontar los retos económicos y científicos de Canarias.

Actual ejercicio

En el actual ejercicio, prosiguió, el área de Universidades ha superado por primera vez los 300 millones de euros, la cifra más alta destinada al sistema universitario público del Archipiélago, que además supone un incremento de diez millones de euros con respecto al año anterior.

Ambos centros han recibido más de 5 millones de euros adicionales cada uno respecto al ejercicio anterior, alcanzando un incremento acumulado de 30 millones de euros desde 2023. Desde la Consejería que lidera Machín, apuntaron que «este esfuerzo presupuestario refuerza la estabilidad financiera del sistema universitario público y permite seguir avanzando en calidad docente, digitalización e investigación».

Sin embargo, tras conocer la partida para este año, los rectores de ambas universidades denunciaron que la financiación, que solo ha aumentado un 11% desde 2009, no ha crecido al ritmo de la inflación (31%), por lo que en estos años han perdido capacidad de gasto.

Aunque el presupuesto ronda la media estatal, las instituciones isleñas son las quintas de todo el territorio nacional que menos dinero por alumno reciben de las administraciones, con solo 8.884 euros, según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). «No estamos bien financiadas», sentenció al respecto el rector de la ULL, Francisco García, durante la presentación del Plan de Cooperación Bridge to Africa, celebrada este mes de diciembre.

Como prueba de este déficit presupuestario, García argumentó que, en la última década, el conjunto de la administración autonómica de Canarias creció un 49% en lo que se refiere a ingresos no financieros, frente al 15% del sistema universitario estatal y al 5% de las instituciones públicas de las Islas.

Con este panorama, los rectores se han pasado meses repitiendo la misma petición: «Queremos un contrato programa que nos permita navegar con un rumbo mucho más tranquilo». Este acuerdo, que tiene carácter plurianual, no solo les otorgaría una financiación estable a medio plazo, sino que además les permitiría salir de la situación «crítica» que atraviesan.