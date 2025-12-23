Cáritas subraya que la vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad social en Canarias

Cáritas ha alertado este martes de que la vivienda "se ha convertido en epicentro de la desigualdad social en Canarias", hasta el punto de que ha aumentado un 19% el número de familias en exclusión residencial a las que atiende, 299 de ellas en situación grave.

De todas las personas atendidas en las instalaciones de Cáritas durante este semestre, el 25 % está en situación administrativa irregular, por lo que "no tienen acceso a una ayuda, una vivienda o unos derechos", lo que para la secretaria general de la ONG en la Diócesis de Canarias, Caya Suárez, evita que exista "un estado de bienestar".

Suárez ha recordado que el coste de la vida "cada vez es mayor" y ha citado como ejemplo que en 2021 un menú costaba a Cáritas Diocesana de Canarias alrededor de 4,90 euros, mientras que actualmente se dispara a los siete euros, lo que está provocando que se haga "cuesta arriba" mantener los servicios.

Aumento del precio del alquiler

"Las aportaciones de Cáritas han disminuido un poco, pero son un reflejo de la realidad social en la que las familias son más vulnerables. Las familias que aportaban a Cáritas se ven obligadas a hacer un sobreesfuerzo para mantener las donaciones. Cuesta mantener los servicios por la bajada de donaciones y el aumento del coste de la vida. Si las donaciones privadas y públicas aumentaran al ritmo del coste de la vida podríamos mantener una oferta de servicios adecuada", ha lamentado.

La secretaria general de Cáritas de Canarias ha incidido en el aumento de más de un 40 % del precio de la vivienda y, sobre todo, en la subida del 54 % que han experimentado los alquileres, que ya cuestan de media en la provincia de Las Palmas más de 1.000 euros al mes: "Esta situación nos sumerge en una situación de alta gravedad".

Comedores de Cáritas en Nochebuena y Nochevieja

Los comedores de Cáritas, que también abrirán el 24 y el 31 de diciembre, atienden alrededor de 300 personas diarias en Las Palmas de Gran Canaria los 365 días del año, una cifra que irá a más en las épocas más señaladas de la Navidad ante la imposibilidad de las familias de permitirse una cena de Nochebuena o Nochevieja.

"En estas fechas navideñas queremos dar la oportunidad de que tener una vida digna no sea una cuestión de suerte. Tener empleo no es garantía de estar integrados socialmente y la brecha de la desigualdad en Canarias se está abriendo", ha alertado.

Retraso en las ayudas públicas

Caya Suárez ha lamentado que las convocatorias de financiación pública no lleguen "en tiempo y forma" para ser presentadas a lo largo del año, un hecho que está provocando que los proyectos se mantengan con fondos propios desde enero y los ingresos de las subvenciones lleguen a final de año: "Una entidad que no tiene un colchón para amortiguar ese golpe tiene que cerrar servicios".

Entre la lista de preocupaciones de Cáritas Diocesana de Canarias está el aumento de personas en situación de salud mental, motivada por el deterioro de la situación de exclusión y pobreza, además del aumento en la atención a personas explotadas sexualmente y de las personas en situación de sinhogarismo, que se sitúa en 1.078 personas hasta septiembre de 2025, según el informe de Acción Social de la entidad.

Menús especiales de Cáritas

Con la llegada de la Navidad y con el propósito de "vivir en dignidad", Cáritas ofrecerá servicios especiales navideños con menús para Nochebuena y Nochevieja.

El cocinero jefe de Cáritas Diocesana de Canarias, Nuredin Alemán, ha detallado que este miércoles se dará un desayuno especial con bocadillos de pata y queso tierno, mientras que la cena estará compuesta por una sopa de marisco fresco, venas en salsa con papas panaderas y profiteroles con nata bañados en chocolate.

Para la noche que despide el año, el menú ofrecerá una sopa de pollo de corral, merluza en salsa verde con papas arrugadas y un 'pudding' de caramelo casero.

"Ese día es la recompensa de todo el año de trabajo. Ves sus caras de felicidad a la hora de venir y compartir. Todo se basa en compartir lo que tenemos para ellos, siempre pensamos en las personas atendidas", ha resumido Alemán.