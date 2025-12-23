Los expresidentes de Canarias Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III
Jerónimo Saavedra recibió la distinción en vida en el año 1996
El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a tres presidentes de Canarias: Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).
Jerónimo Saavedra (1936-2026), dos veces presidente de Canarias, ya había recibido esa misma condecoración, en su caso en vida, en 1996.
Olarte fue el segundo presidente de Canarias y estuvo al frente del Gobierno entre 1988 y 1991, Hermoso lo hizo entre 1993 y 1999 y Martín, que fue el primer jefe del Ejecutivo canario fallecido en la historia democrática de Canarias, estuvo al frente de la Comunidad Autónoma entre 2003 y 2007.
La Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III existe desde 1771 pero tiene carácter civil desde 1847 y es la segunda máxima distinción, por detrás del collar -solo para la Familia Real y jefes del Gobierno del país-, que otorga el Estado español. Fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.
La concesión a título póstumo refuerza la dimensión de memoria y legado que dejaron en la vida política e institucional del Archipiélago.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
