Ni el Four Seasons de Madrid ni la Calle Larios de Málaga: este pueblo de Canarias tiene la mejor iluminación Navideña de España

Canarias presume este año de tener "el pueblo que más brilla esta Navidad" y uno de los más bonitos de España para disfrutar del alumbrado navideño. Gracias a Ferrero Rocher, el Archipiélago acoge uno de los decorados más espectaculares de estas fiestas, lejos de las ya conocidas y fotografiadas calles de Madrid o Málaga. El protagonista es Tejeda, un municipio de Gran Canaria que se ha convertido en visita obligada esta Navidad.

Con el dorado inconfundible de los bombones más famosos de estas fechas, Tejeda se ha transformado en uno de los grandes planes navideños del Archipiélago. Familias y grupos de amigos no dejan de acercarse a pasear por su plaza y sus calles, atraídos por un ambiente único.

Encendido navideño de Tejeda / José Pérez Curbelo

Tejeda, el pueblo que más Brilla

La plaza de la Vaguada es el eje central de este gran alumbrado navideño, donde el ayuntamiento del municipio y la iglesia de Nuestra Señora del Socorro convierten Tejeda en una postal de cuento. Las más de 300.000 bombillas instaladas por una de las empresas de dulces más reconocidas del mundo iluminan las calles empedradas y los rincones volcánicos del municipio, realzando aún más la belleza de este enclave de cumbre que brilla con luz propia esta Navidad.

El alumbrado está compuesto por un gran cono central dorado junto a una bola que simula un bombón de Ferrero Rocher. Además, las guirnaldas de ese mismo color forman la silueta de los edificios, que hacen que la noche de Tejeda brille durante la Navidad.

Aunque estas luces estarán encendidas hasta el 11 de enero, el ayuntamiento del municipio ha confirmado que tiene intención de dejar estas luces más allá de estas fiestas, y pretende extender el alumbrado especial hasta la primera semana de febrero, para hacerlas coincidir con la Fiesta del Almendro en Flor.

Apunta este plan para ir en Navidad, junto al resto que te contamos en LaProvincia.es.