La Guardia Civil vigila estos gestos al volante de los canarios tras lo aprobado en el nuevo reglamento: multas de 200 euros y 6 puntos del carnet

La llegada de la Navidad trae consigo uno de los periodos con mayor volumen de viajes en Canarias y en el resto de España. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé millones de desplazamientos en toda España, repartidos entre las fechas claves de las principales festividades navideñas.

Una de las sanciones más comunes

El exceso de velocidad se ha convertido en una de las sanciones más habituales entre los conductores canarios. Superar los límites establecidos pone en riesgo la seguridad propia y la del resto de conductores que circulan por la vía.

Además, los conductores se exponen a sanciones entre 100 y 600 euros y la retirada de 2 a 6 puntos de la licencia de conducir. Los agentes de tráfico recuerdan que este tipo de sanciones se notifican únicamente por correo certificado.

El exceso de velocidad puede convertirse en delito / NEOMotor

Nunca utilizar el móvil durante la conducción

El exceso de velocidad no es en uno foco de atención para los agentes de seguridad, el uso del móvil al volante es una de las principales causas de distracción durante la conducción. "Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos", recoge la ley.

No se puede ni sujetar ni manipular el teléfono en ningún momento. El único uso permitido es a través de los sistemas de manos libres, sin contacto físico con el dispositivo.

Esta infracción se considera grave y conlleva multas de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir, tras la reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en 2022.

Conducir con responsabilidad es la clave

La Guardia Civil de Tráfico también recuerda que manipular la pantalla táctil del vehículo mientras se circula—ya sea para poner música, introducir una dirección en el GPS o ajustar cualquier función— puede conllevar sanciones. Estas acciones deben realizarse con el coche completamente detenido porque hacerlo en marcha se considera una distracción al volante.

Desde Tráfico recuerdan que las sanciones no tiene como objetivo recaudar dinero, sino prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial para los conductores. Conducir con prudencia, respetar la normativa establecida y evitar distracciones son tres factores fundamentales durante la Navidad, un periodo marcado por el aumento del tráfico y los desplazamientos.