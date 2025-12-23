El Hospital Insular incorpora la cirugía robótica al tratamiento del cáncer de vejiga avanzado

El Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado con éxito su primera cirugía robótica para el tratamiento del cáncer de vejiga músculo-invasivo, incorporando así una técnica de alta complejidad que supone un importante salto cualitativo en la atención a estos pacientes.

La intervención, llevada a cabo el pasado mes de noviembre, consistió en una cistectomía radical asistida por el sistema robótico Da Vinci, una técnica mínimamente invasiva que permite extirpar por completo la vejiga urinaria y, en función del sexo del paciente, otras estructuras anatómicas adyacentes, junto con una linfadenectomía pélvica. El procedimiento se completó con la reconstrucción de la vía urinaria mediante un conducto ileal, realizado íntegramente de forma intracorpórea.

Gracias al uso del sistema robótico, la cirugía se efectuó a través de pequeñas incisiones abdominales, por las que se introducen los brazos del robot controlados en todo momento por el cirujano. Esta tecnología facilita una disección más precisa, un mejor control del sangrado y una menor afectación de los tejidos circundantes, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y estancias hospitalarias más cortas en comparación con la cirugía abierta convencional.

Además, la cirugía robótica permite concentrar gran parte del procedimiento en una única incisión, reduciendo de forma significativa la agresión quirúrgica y mejorando la experiencia global del paciente durante el proceso de recuperación.

El equipo médico destaca que esta primera intervención se desarrolló con resultados clínicos satisfactorios, consolidando la incorporación de la cirugía robótica al abordaje de patologías urológicas complejas en el centro hospitalario. Este avance refuerza el compromiso del Hospital Insular con la innovación tecnológica y la mejora continua de la calidad asistencial, situándolo a la vanguardia del tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga en el ámbito del sistema público de salud en Canarias.