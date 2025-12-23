Jorge Rey avisa de una Navidad pasada por agua en Canarias: Papá Noel tendrá que sacar el paraguas para repartir regalos en estas islas

Papá Noel y los canarios vivirán una Nochebuena y una Navidad pasadas por agua en varias islas del Archipiélago. Las previsiones meteorológicas de Jorge Rey apuntan a lluvias en distintos puntos de Canarias, mientras que en otras zonas de España el escenario dejará paisajes completamente nevados que recordarán a la propia Laponia.

Tiempo en Canarias

Jorge Rey advierte de que este año podríamos disfrutar de una auténtica "Blanca Navidad", con fenómenos invernales poco habituales para estas fechas en algunas ciudades, mientras que en otras, recuperarán las estampas que hacía años que no veían. El burgalés ha advertido temperaturas invernales en buena parte del país.

Canarias se libra del frío, pero tendrá lluvias

En Canarias, el impacto será más limitado, aunque con lluvias en zonas concretas del Archipiélago. Según el análisis de Jorge Rey, los próximos días estarán condicionados por la entrada de frentes atlánticos y el arrastre de aire frío continental, una combinación que mantendrá el frío.

Acumulación de Lluvias durante los próximos días en Canarias

El archipiélago tendrá una situación más estable, y no se esperan fenómenos extremos como los ocurridos hace unas semanas con la borrasca Emilia. Pese a esto, sí habrá un tiempo variable típico del invierno, con "débiles lluvias que van a afectar sobre todo a las islas de mayor relieve, con especial incidencia en las vertientes norte".

Las precipitaciones podrían intensificarse ligeramente de cara al jueves, el día de Navidad, cuando la llegada de un nuevo frente deje lluvias que afectarán principalmente a Tenerife, La Palma, Gran Canaria y La Gomera. En estas islas, la orografía favorecerá la acumulación de agua en medianías y zonas altas, mientras que en las islas orientales el episodio será mucho más discreto.

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves para la época, aunque con sensación más fresca en zonas altas y durante las noches, sin riesgo de fenómenos adversos relevantes.

La península recibirá la Navidad con nieve en muchas ciudades

El panorama es muy distinto en la Península. Jorge Rey confirma que el episodio invernal ya está dejando nieve en varias provincias y que la situación continuará durante Navidad: "Ha llegado la nieve, aunque no como se esperaba en algunas ciudades". El experto muestra acumulaciones destacadas en lugares como Segovia, Ávila, zonas del Pirineo navarro y numerosos municipios de Lugo.

Durante los próximos días, las alertas por nieve se extenderán a amplias zonas de Castilla y León, Navarra, País Vasco y Galicia, con "mínimas de hasta menos dos grados en ciudades como Segovia o Teruel, un frío que se mantendrá gracias a la llegada de aire continental".

Además, no se descartan nevadas puntuales en ciudades del interior y del sur, como Cuenca, Jaén o Granada, mientras que Cataluña y Aragón seguirán recibiendo precipitaciones, algunas todavía en forma de nieve en cotas bajas.

De cara al fin de semana, la entrada de una nueva borrasca podría reforzar las lluvias y nevadas en la franja centro y norte peninsular, antes de una posible estabilización del tiempo hacia los últimos días del mes con el avance del anticiclón.

Jorge Rey insiste en la prudencia y recuerda que "los avisos siguen vigentes ante posibles chubascos de nieve y temperaturas invernales", especialmente en zonas del interior, donde las condiciones pueden complicar los desplazamientos durante las fechas navideñas.