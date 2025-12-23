Ni jamón ni turrón: estos son los productos que más se han encarecido en la cesta de la compra navideña de Canarias

Si ya has ido a hacer la compra para estas Navidades, probablemente lo hayas notado en el bolsillo. La cesta de la compra se ha encarecido de forma notable respecto a 2024, y miles de hogares canarios están viendo cómo deben reducir cantidades o sustituir productos tradicionales por opciones más baratas para poder mantener sus cenas y comidas festivas. De esta situación ha alertado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de una subida generalizada de los precios en los alimentos más típicos de estas fechas.

José Carlos Guerra

En 2025, la cesta de la compra navideña es un 5,1% más cara, lo que supone que las familias canarias tendrán que hacer más esfuerzo para poder llenar sus mesas para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Este diciembre, los alimentos típicamente navideños han subido su precio otra vez, lo que confirma una tendencia preocupante para los hogares.

La cesta de la compra en navidad dobla valores de hace 10 años

La OCU advierte de que este incremento consolida un encarecimiento sostenido. La cesta navideña es hoy un 57% más cara que hace una década. Para hacer este estudio, la organización ha analizado 16 alimentos habituales en las comidas de Navidad, entre carnes, pescados, mariscos, frutas y jamón ibérico. De ellos, 10 han subido de precio, y algunos alcanzan máximos históricos.

Las mayores subidas corresponden a:

Redondo de ternera y ostras : +19%

: +19% Lubina y jamón ibérico de cebo : +10%

: +10% Granada : +9%

: +9% Cordero lechal y piña : +8%

: +8% Pavo : +7%

: +7% Merluza y almejas: +6%

Pese a las crecidad, algunos productos han contenido su precio o incluso han bajado, como: la pularda (-16%), el besugo (-3%) o la lombarda (-1%), mientras que langostinos, percebes y angulas se mantienen estables respecto al año pasado.

Máximos históricos en siete alimentos que todos tenemos en Navidad

La OCU alerta de que hasta siete productos navideños han alcanzado su precio más alto registrado, lo que anticipa unas cenas especialmente caras también en Canarias:

Jamón ibérico de cebo : 67,52 €/kg

: 67,52 €/kg Ostras : 30,84 €/kg

: 30,84 €/kg Cordero lechal : 23,18 €/kg

: 23,18 €/kg Redondo de ternera : 20,22 €/kg

: 20,22 €/kg Pavo : 6,65 €/kg

: 6,65 €/kg Granada : 3,18 €/kg

: 3,18 €/kg Piña: 2,19 €/kg

Este escenario afecta de lleno a las economías familiares, especialmente en un contexto de inflación persistente y salarios ajustados.

Las recomendaciones de la OCU para ahorrar en Navidad

Ante esta situación, la OCU aconseja planificar las compras con antelación, comparar precios y buscar alternativas más económicas. Entre sus recomendaciones destacan:

Sustituir carnes caras por carne de ave , tradicionalmente más barata.

, tradicionalmente más barata. Optar por marisco congelado , mucho más asequible que el fresco.

, mucho más asequible que el fresco. Comprar productos frescos con antelación y congelarlos para evitar las subidas de última hora.

Aprovechar ofertas y promociones puntuales, especialmente en grandes superficies.

Con estos datos, todo apunta a que la Navidad de 2025 será una de las más caras de los últimos años, donde cada euro cuenta a la hora de llenar la mesa de Nochebuena y Nochevieja.