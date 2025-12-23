Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bimba y Lola Las PalmasPremios en CanariasRamírez UD Las PalmasTiempo Navidad CanariasSima de JinámarComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

La Policía Nacional alerta a todos los canarios: este gesto clave pude evitar la suplantación de identidad

Las autoridades explican los pasos a seguir

Así puedes comprobar tu información personal para prevenir estafas

Así puedes comprobar tu información personal para prevenir estafas / L. C. B.

Helena Ros

Helena Ros

La suplantación de identidad se ha convertido en uno de los principales riesgos de Internet. Se trata de un delito en el que una persona se hace pasar por otra con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

Según los datos oficiales, el año pasado se denunciaron más de 7.000 casos de suplantación de identidad en España. Esta cifra se aumenta cuando se tiene en cuenta otras ciberestafas como el phishing, fraudes en redes sociales o estafas mediante aplicaciones de mensajería.

Ante el aumento de estos casos, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a los ciudadanos con una recomendación sencilla pero eficaz, practicar el egosurfing.

¿Qué es el egosurfing y por qué lo recomienda la Policía Nacional?

El egosurfing consiste en buscar tu propio nombre en Internet y comprobar la información pública que aparece sobre cada persona. Aunque muchas personas lo hacen por curiosidad, las autoridades lo recomiendan como una medida preventiva frente a la suplantación de identidad.

La Policía Nacional explica qué debes hacer en un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok: "Tienes que buscar tu nombre completo apellidos o cualquier otro dato personal en buscadores o redes sociales y observar los resultados. Puedes buscar, incluso imágenes que ya hayas publicado o compartido con otras personas. ¿Para qué puede ser útil? Para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en internet y tenerla controlada, detectar posibles suplantaciones de identidad y si encuentras información sobre ti que no deseas que sea accesible en la red toma medidas como por ejemplo borrarla y revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales".

¿Qué hacer si encuentras información que no quieres que esté publicada?

Si detectas información que no quieres que esté publicada, es importante actuar siguiendo estos pasos que ofrece el INCIBE:

Noticias relacionadas y más

  • Revisar la privacidad de las redes sociales: configurar correctamente las opciones de privacidad para evitar que desconocidos puedan acceder a nuestra información y controlar quién puede etiquetarte en publicaciones.
  • Denunciar perfiles falsos: si encuentras cuentas que se hacen pasar por ti, debes denunciarlo a la red social para que lo eliminen lo antes posible. Plataformas como Instagram, Facebook o X cuentan con herramientas específicas para eliminar perfiles falsos.
  • Ejercer el derecho al olvido: cuando la información ha sido publicada por terceras personas y afecta a la reputación o identidad digital, se puede eliminar de los buscadores mediante el derecho al olvido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  3. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  6. Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  7. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  8. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros

La pobreza agrava la epidemia de la obesidad entre los 'peques' canarios

La pobreza agrava la epidemia de la obesidad entre los 'peques' canarios

La Policía Nacional alerta a todos los canarios: este gesto clave pude evitar la suplantación de identidad

La Policía Nacional alerta a todos los canarios: este gesto clave pude evitar la suplantación de identidad

Estos son los 21 quesos de Canarias que deberías comprar esta Navidad: son los mejores del mundo, según los World Cheese Awards

Estos son los 21 quesos de Canarias que deberías comprar esta Navidad: son los mejores del mundo, según los World Cheese Awards

La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio

La Gasolinera El Bohío, en Tenerife vende 10 décimos del cuarto premio

De pista de baile a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad: El Chazo da medio millón de euros en La Victoria de Acentejo

De pista de baile a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad: El Chazo da medio millón de euros en La Victoria de Acentejo

Comprobar Lotería de Navidad 2025, en directo: cuatro números reparten millones de euros en Canarias

Una suerte modesta reparte por Canarias casi cinco millones de euros

Una suerte modesta reparte por Canarias casi cinco millones de euros

Canarias toma nota de las elecciones extremeñas y se prepara para frenar el avance de la ultraderecha

Canarias toma nota de las elecciones extremeñas y se prepara para frenar el avance de la ultraderecha
Tracking Pixel Contents