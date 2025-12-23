La Policía Nacional alerta a todos los canarios: este gesto clave pude evitar la suplantación de identidad

La suplantación de identidad se ha convertido en uno de los principales riesgos de Internet. Se trata de un delito en el que una persona se hace pasar por otra con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

Según los datos oficiales, el año pasado se denunciaron más de 7.000 casos de suplantación de identidad en España. Esta cifra se aumenta cuando se tiene en cuenta otras ciberestafas como el phishing, fraudes en redes sociales o estafas mediante aplicaciones de mensajería.

Ante el aumento de estos casos, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a los ciudadanos con una recomendación sencilla pero eficaz, practicar el egosurfing.

¿Qué es el egosurfing y por qué lo recomienda la Policía Nacional?

El egosurfing consiste en buscar tu propio nombre en Internet y comprobar la información pública que aparece sobre cada persona. Aunque muchas personas lo hacen por curiosidad, las autoridades lo recomiendan como una medida preventiva frente a la suplantación de identidad.

La Policía Nacional explica qué debes hacer en un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok: "Tienes que buscar tu nombre completo apellidos o cualquier otro dato personal en buscadores o redes sociales y observar los resultados. Puedes buscar, incluso imágenes que ya hayas publicado o compartido con otras personas. ¿Para qué puede ser útil? Para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en internet y tenerla controlada, detectar posibles suplantaciones de identidad y si encuentras información sobre ti que no deseas que sea accesible en la red toma medidas como por ejemplo borrarla y revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales".

¿Qué hacer si encuentras información que no quieres que esté publicada?

Si detectas información que no quieres que esté publicada, es importante actuar siguiendo estos pasos que ofrece el INCIBE: