Estos son los 21 quesos de Canarias que deberías comprar esta Navidad: son los mejores del mundo, según los World Cheese Awards

Una veintena de quesos elaborados en Canarias han sido reconocidos a nivel internacional. Los World Cheese Awards, considerados los Óscar del queso, aportan prestigio y reputación a los obradores que producen este alimento. Por ello, las medallas obtenidas en este certamen refuerzan y ponen en valor la excelencia de la gastronomía canaria.

Estos premios representan un reconocimiento al trabajo de todas las empresas queseras que durante años han mantenido viva la tradición de elaborar queso en Canarias. Los 22 obradores que han obtenido una medalla en los World Cheese Awards han demostrado un compromiso excepcional con la calidad y la artesanía. Este logro no solo eleva el nombre de Canarias en el panorama gastronómico internacional, sino que también impulsa la economía local y refuerza el valor de los productos artesanales de la región.

La nota negativa es que el número de galardones ha disminuido notablemente respecto a la edición anterior. Se ha pasado de 49 premios en 2024, incluidos dos superoros la máxima distinción que reconoce al mejor queso mundial en determinadas categorías, a los 22 reconocimientos obtenidos este año.

Estos son los mejores quesos de Canarias

Entre los galardonados, destacan quesos elaborados con leche de cabra y oveja, que reflejan la diversidad y riqueza de las materias primas de las islas. Además, el uso de técnicas tradicionales combinadas con innovación ha sido clave para alcanzar este nivel de excelencia, posicionando a los quesos canarios entre los mejores del mundo. Las medallas de oro, lata y bronce son la recompensa a años de esfuerzo y dedicación por continuar el legado histórico de la gastronomía canaria.

En la edición 2025 celebrada en Berna, Suiza, el mejor queso del mundo ha sido un gruyere de este mismo país. El certamen está organizado por la asociación británica Guild of Fine Food, que reúne a cientos de expertos, críticos gastronómicos y productores de todo el mundo para que decidan en todas las categorías del concurso.

Mejores quesos de Gran Canaria

La isla de Gran Canaria es la que más premios ha obtenido en los World Cheese Awards. Con 9 premios, las queserías de esta zona han obtenido este reconocimiento mundial:

Medalla de plata

Quesos Era del Cardón: Semicurado de cabra Quesos San Mateo: Curado de mezcla

Medalla de bronce

El Cortijo El Montañón: Curado de oveja Finca Fuente Morales: Curado de mezcla de vaca, cabra y oveja Quesos El Draguillo (Ganadería Acodeli): Semicurado de cabra Quesos Flor de Valsequillo: Semicurado de cabra untado con pimentón Quesos La Caldera: Queso de oveja madurado Quesos Los Altos de Moya: Media Flor de Guía (DOP) Quesos San Mateo: 'Volcania', semicurado de cabra con pimentón

Los productores de estos quesos se concentran principalmente en el norte y zonas de medianías.

Mejores quesos de Lanzarote

La isla ha obtenido 8 medallas en los WCA y se consagra como la gran triunfadora del concurso gracias a la importancia de los galardones. Uno de ellos también ha obtenido el premio al mejor queso de Canarias. Aquí, tres empresas se han repartido todos los reconocimientos:

Finca de Uga : La empresa artesanal de Yaiza ha destacado por su queso Bodeguita, elaborado con una exquisita mezcla de leche de cabra y oveja, ha sido galardonado con la medalla de Oro y reconocido como el Mejor Queso de Canarias. Este producto cuenta con una maduración de entre 3 y 5 meses, lo que le otorga un sabor afrutado, acompañado de aromas a frutos secos, una ligera acidez y un toque sutilmente picante. Está disponible en tiendas especializadas por un precio que oscila entre 20 y 25 euros. Además, esta quesería se ha llevado la medalla de plata con su queso Rojillo, un preparado de cabra untado en pimentón, y el bronce con el Bodega Oveja, un 100% oveja madurado.

La empresa artesanal de Yaiza ha destacado por su queso Bodeguita, elaborado con una exquisita mezcla de leche de cabra y oveja, Este producto cuenta con una lo que le otorga un sabor afrutado, acompañado de aromas a frutos secos, una ligera acidez y un toque sutilmente picante. Está disponible en tiendas especializadas por un precio que oscila entre 20 y 25 euros. Además, esta quesería se ha llevado la medalla de plata con su queso Rojillo, un preparado de cabra untado en pimentón, y el bronce con el Bodega Oveja, un 100% oveja madurado. Quesería Montaña Blanca: Esta empresa ha destacado por sus quesos de cabra, que han sumado dos oros con el Guatisea Semicurado y el Guatisea Semicurado con Pimentón . Además, han sumado una plata por un queso de cabra con hierbas provenzales.

Esta empresa ha destacado por sus quesos de cabra, que han sumado dos oros con el . Además, han sumado una plata por un queso de cabra con hierbas provenzales. Quesería El Faro: La compañía de Teguise ha obtenido una medalla de bronce por un queso curado de cabra untado con pimentón.

Mejores quesos de Tenerife

La Quesería Montesdeoca, con sede en Adeje, fue la primera en firmar un doble triunfo para la provincia. Este productor tinerfeño logró dos medallas de bronce por dos de sus elaboraciones más singulares: el queso semicurado ahumado de vaca y cabra y el queso curado de mezcla con cobertura de gofio. Según la organización, estas dos piezas fueron distinguidas por su equilibrio de sabores y su técnica tradicional de elaboración, atributos que han convertido a Montesdeoca en un embajador gastronómico de Tenerife fuera de las islas.

Mejores quesos en La Palma

La excelencia de La Palma también obtuvo reconocimiento gracias a la quesería Granja Las Cuevas, que se llevó una medalla de plata y otra de bronce con dos quesos elaborados exclusivamente con leche de cabra palmera. Estas medallas corresponden a un queso de 8 meses de curación, distinguida con la plata, y su queso de pimentón, premiado con bronce.

Estos galardones se suman a una larga trayectoria de éxitos que incluye varias medallas de oro en el certamen Agrocanarias 2025. La marca palmera vuelve a consolidarse como una de las referentes del archipiélago en producción artesanal y conservación de técnicas tradicionales.

Los mejores quesos de El Hierro

La última distinción para la provincia de Santa Cruz de Tenerife llegó desde El Hierro. La Central Lechera El Herreño obtuvo una medalla de bronce por su Queso Herreño Tierno Ahumado, una elaboración emblemática de la isla que destaca por su aroma característico y su cuidada producción. Este reconocimiento refuerza la presencia de El Hierro en el panorama quesero internacional y pone en valor la singularidad de su tradición láctea.

Los premios en los World Cheese Awards refuerzan una vez más el compromiso de Canarias y sus empresas productoras con la calidad y el buen comer. Todos estos quesos premiados se pueden encontrar en tiendas especializadas y en las webs de las empresas ganadoras.