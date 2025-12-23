Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bimba y Lola Las PalmasAviso cierre GC-2Premios en CanariasRamírez UD Las PalmasTiempo Navidad CanariasComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Sánchez recibe a familiares de tres españoles detenidos en Venezuela, entre ellos a los del periodista canario Miguel Moreno

El Gobierno de España se compromete a gestionar la liberación de los arrestados, entre ellos dos bilbaínos acusados de terrorismo y un periodista canario

Reunión con los familiares

Reunión con los familiares / Borja Puig de la Bellacasa

EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa a familiares de tres ciudadanos españoles detenidos en Venezuela "sin base legal", a los que ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir haciendo gestiones "a todos los niveles" para lograr su liberación y repatriación.

El Gobierno ha informado en un breve comunicado acompañado de fotografías y video de este encuentro, al que también ha asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Entre los familiares recibidos en la Moncloa están los de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos bilbaínos cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre otros el de asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Noticias relacionadas y más

Además, Sánchez ha recibido junto a Albares a familiares del periodista canario Miguel Moreno Dapena, que fue detenido el pasado mes de junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  3. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  6. Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  7. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  8. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros

Los expresidentes de Canarias Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III

Los expresidentes de Canarias Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III

Sánchez recibe a familiares de tres españoles detenidos en Venezuela, entre ellos a los del periodista canario Miguel Moreno

Sánchez recibe a familiares de tres españoles detenidos en Venezuela, entre ellos a los del periodista canario Miguel Moreno

Las viviendas públicas ya no se adjudicarán por sorteo en Canarias

Las viviendas públicas ya no se adjudicarán por sorteo en Canarias

Ni el Four Seasons de Madrid ni la Calle Larios de Málaga: este pueblo de Canarias tiene la mejor iluminación Navideña de España

El seguro obligatorio para patinetes eléctricos: qué cambia desde el 26 de enero y cómo afecta a los usuarios en Canarias

El seguro obligatorio para patinetes eléctricos: qué cambia desde el 26 de enero y cómo afecta a los usuarios en Canarias

Canarias es "muy cuñada" según este estudio: miles de personas sufrirán este 'problema' en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad

El Hospital Insular incorpora la cirugía robótica al tratamiento del cáncer de vejiga avanzado

El Hospital Insular incorpora la cirugía robótica al tratamiento del cáncer de vejiga avanzado

Ni jamón ni turrón: estos son los productos que más se han encarecido en la cesta de la compra navideña de Canarias

Ni jamón ni turrón: estos son los productos que más se han encarecido en la cesta de la compra navideña de Canarias
Tracking Pixel Contents