Sánchez recibe a familiares de tres españoles detenidos en Venezuela, entre ellos a los del periodista canario Miguel Moreno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa a familiares de tres ciudadanos españoles detenidos en Venezuela "sin base legal", a los que ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir haciendo gestiones "a todos los niveles" para lograr su liberación y repatriación.

El Gobierno ha informado en un breve comunicado acompañado de fotografías y video de este encuentro, al que también ha asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Entre los familiares recibidos en la Moncloa están los de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos bilbaínos cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre otros el de asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Además, Sánchez ha recibido junto a Albares a familiares del periodista canario Miguel Moreno Dapena, que fue detenido el pasado mes de junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo.