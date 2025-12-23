Sánchez recibe a familiares de tres españoles detenidos en Venezuela, entre ellos a los del periodista canario Miguel Moreno
El Gobierno de España se compromete a gestionar la liberación de los arrestados, entre ellos dos bilbaínos acusados de terrorismo y un periodista canario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes en el Palacio de la Moncloa a familiares de tres ciudadanos españoles detenidos en Venezuela "sin base legal", a los que ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir haciendo gestiones "a todos los niveles" para lograr su liberación y repatriación.
El Gobierno ha informado en un breve comunicado acompañado de fotografías y video de este encuentro, al que también ha asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Entre los familiares recibidos en la Moncloa están los de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos bilbaínos cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.
Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre otros el de asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Además, Sánchez ha recibido junto a Albares a familiares del periodista canario Miguel Moreno Dapena, que fue detenido el pasado mes de junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo.
