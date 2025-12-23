Las viviendas públicas ya no se adjudicarán por sorteo en Canarias
El nuevo decreto aprobado en el último Consejo de Gobierno incluye que los solicitantes deberán llevar 10 años residiendo en el Archipiélago o 15 años de forma discontinua
Adiós a la 'lotería' para conseguir una vivienda pública en Canarias. Desde este lunes, el sistema de adjudicación de nuevos hogares del parque público de vivienda sustituye el tradicional sorteo de 'entrega de llaves' por "una baremación objetiva basada en circunstancias sociales, económicas y familiares". Pero además, el nuevo decreto aprobado en el último Consejo de Gobierno de 2025 incluye criterios de "arraigo y residencia" a la hora de adjudicar la vivienda pública: no podrán solicitarla quienes no lleven al menos 10 años residiendo en el Archipiélago o 15 años de forma discontinua.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, defendió que estas modificaciones "priorizan a los residentes y a los colectivos más vulnerables ante la emergencia habitacional" que vive el Archipiélago, ya que se aumentan los cupos de acceso para los jóvenes -del 5% al 20%- mayores de 65 años -del 5% al 10%-, personas con limitaciones funcionales -del 5% al 10%- y las víctimas de violencia de género -del 5% al 8%- que, además deben usar los inmuebles "como domicilio habitual y permanente".
Además, el decreto define y regula como nuevos modelos constructivos aptos para vivienda pública las prefabricadas y modulares, ya que Rodríguez rechazó que sean "infraviviendas, sino viviendas modernas, dignas y adaptadas a nuestro territorio".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
