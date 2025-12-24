Cómo ahorrar a lo grande estas Navidades y Reyes en Canarias: la inflación no parará el consumo

El período conocido como el “golden quarter”, que abarca desde noviembre hasta principios de enero y coincide con la fiestas de compras de Navidad y Reyes y las posteriores rebajas (Black Friday, Cyber Monday, la Navidad y las rebajas de enero), se presenta este año con un notable aumento en la disposición de gasto de los españoles. Un reciente informe de KPMG y Appinio ha revelado que, de media, cada consumidor gastará en ese periodo 967 euros, un incremento del 33% en comparación con el año anterior.

El estudio indica que un 64% de los encuestados prevé gastar más que en 2024, con los grupos de edad entre 35 y 44 años siendo los más propensos a elevar su desembolso, con expectativas de alcanzar 1.100 euros. No muy lejos, las personas de 55 a 65 años aspirarán a gastar aproximadamente 1.072 euros.

A pesar de la inflación, que sigue siendo la preocupación principal para muchos, esta no parece impedir el optimismo en el gasto. Según el informe, un 53% de los consumidores tienen la intención de aprovechar las ofertas que ofrecen las marcas. Alrededor de un 32% planea cambiar a productos de marcas más asequibles, mientras que un 30% contempla una reducción en su gasto en restauración.

Sectores de mayor gasto en las compras navideñas

Las categorías que atraerán mayor inversión durante este período son diversas. La moda lidera las intenciones de compra, con un 70% de los encuestados afirmando que destinará una parte significativa de su presupuesto a prendas y accesorios. Le sigue la restauración con un 60% de interés por salir a comer y cenar, un 55% para productos de indulgencia, y un 41% para el cuidado personal y la belleza.

Además, el informe destaca un notable incremento en la demanda de actividades de ocio como cines y teatros, con un 40% de los consumidores planeando asistir. La electrónica también muestra un incremento de 35% en la intención de compra, mientras que el turismo y la reserva de hoteles incrementan sus expectativas en un 36%.

'Black Friday' 2024 en el Centro Comercial Las Arenas / Andrés Cruz

La búsqueda de ofertas parece ser la reacción más común ante la inflación, y un 76% de los consumidores creen que el periodo que abarca la Navidad ofrece los mejores descuentos del año. Sin embargo, un 82% de ellos también planea comparar estas ofertas para asegurar que realmente obtienen el mejor precio.

Los 10 mejores trucos para ahorrar en las compras navideñas

Ante este crecimiento del gasto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha proporcionado una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan disfrutar de unas festividades sin comprometer su economía. Estos consejos pueden resultar útiles para un consumo más responsable:

8 de cada 10 hogares elegirá las marcas propias de supermercado para sus compras en Navidad / La Provincia

Elaborar listas de compras: organizar las compras en diferentes listas puede ayudar a evitar gastos innecesarios. Comprar con tiempo: iniciar el proceso de compra lo antes posible reduce el riesgo de que los productos se agoten. Comparar precios: antes de realizar una compra, es fundamental comparar precios y calidad, tomando en cuenta las guías de la OCU que facilitan esta tarea. Verificar los descuentos: al acceder a ofertas y promociones, es importante asegurarse de que realmente ofrecen un descuento significativo. Realizar compras online de forma segura: es recomendable completar las compras online en tiendas de confianza y no dejar esta opción para el último momento, para evitar problemas con los envíos. Optar por regalos alternativos: considerar experiencias o artículos hechos a mano en lugar de regalos tradicionales puede ser una forma de celebrar de manera más personal y sostenible. Evitar endeudarse: la OCU aconseja mantener las deudas al mínimo y evitar créditos rápidos o aplazamientos innecesarios. Seleccionar juguetes por su utilidad: elegir juguetes que sean seguros y educativos para los niños es crucial. Celebraciones en casa: cocinar en casa puede resultar más económico; además, optar por productos menos tradicionales puede ayudar a mantenerse dentro del presupuesto. Decoraciones sostenibles: utilizar decoraciones que involucren a toda la familia y sean amigables con el medio ambiente es una forma de reducir gastos y cuidar el planeta.

El entusiasmo por las compras y la inversión en experiencias y productos es un fuerte, a tenor de los datos de la investigación de KPMG y Appinio. Sin embargo, adoptar un enfoque más consciente y responsable puede permitir a los consumidores disfrutar de las festividades sin preocuparse en exceso por su economía.