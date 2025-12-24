La Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas para este jueves en plena Navidad en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas y en el resto del archipiélago intervalos nubosos y chubascos ocasionales, descenso de las temperaturas máximas y viento del noroeste moderado girando a noreste.

El viento será más intenso en cumbres y vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, siendo más probables en cumbres centrales y cordillera dorsal de Tenerife.

En cuanto al estado de la mar, se espera viento del oeste, noroeste y norte de fuerza 3 a 5 y 5 o 6 con marejadilla o marejada y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste con olas en torno a los dos metros y aguaceros ocasionales en el norte, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

Nuboso con probables lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo posteriormente a poco nuboso. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado, girando a norte por la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 20

Nuboso con probables lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo posteriormente a poco nuboso. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado, girando a norte por la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte en Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo claros en costas durante la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos ocasionales en el sur durante la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado girando a norte durante la mañana, más intenso en zonas altas y vertientes este y oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 20

TENERIFE

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo algunos claros en costas durante la tarde. En el resto, predominio de los intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso en el sur cuando serán probables los chubascos ocasionales. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado girando progresivamente a noreste durante las horas centrales, más intenso en el extremo nordeste, vertiente oeste y sobre todo en la Cordillera Dorsal y Cañadas del Teide, donde son probables las rachas muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

Cielos nubosos, especialmente en la vertiente norte con lluvias débiles a moderadas, menos probables en el resto de zonas, tendiendo por la tarde a poco nuboso en el sur y abriendo claros en costas del norte. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado girando a noreste durante las horas centrales, más intenso en cumbres y vertientes este y oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 21

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo algunos claros en costas durante la tarde. En el resto, predominio de los intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso en el sur cuando no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado girando a noreste tras el mediodía, con mayor intensidad en zonas altas y vertientes noroeste y nordeste, así como en el sureste por la tarde, zonas donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 15 19

Predominio de los cielos nubosos, especialmente en la vertiente norte con lluvias débiles en general, menos probables en el resto de zonas, abriendo amplios claros a últimas horas. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado girando progresivamente a noreste durante las horas centrales, más intenso en los extremos nordeste y sureste, y sobre todo en zonas altas, zonas donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 14