Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de NavidadComprueba Lotería de Navidad 2025Cena de NochebuenaTiempo Navidad CanariasUD Las PalmasViviendas públicasAccidente laboral Telde
instagramlinkedin

La Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas para este jueves en plena Navidad en Canarias

El pronóstico anuncia lluvias débiles a moderadas para este jueves, 25 de diciembre, en el norte de las islas montañosas y rachas de viento muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste

La Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas para este jueves en plena Navidad en Canarias

La Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas para este jueves en plena Navidad en Canarias

José Pérez Curbelo

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas y en el resto del archipiélago intervalos nubosos y chubascos ocasionales, descenso de las temperaturas máximas y viento del noroeste moderado girando a noreste.

El viento será más intenso en cumbres y vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, siendo más probables en cumbres centrales y cordillera dorsal de Tenerife.

En cuanto al estado de la mar, se espera viento del oeste, noroeste y norte de fuerza 3 a 5 y 5 o 6 con marejadilla o marejada y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste con olas en torno a los dos metros y aguaceros ocasionales en el norte, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Nuboso con probables lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo posteriormente a poco nuboso. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado, girando a norte por la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 20

FUERTEVENTURA

Nuboso con probables lluvias débiles a moderadas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo posteriormente a poco nuboso. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado, girando a norte por la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte en Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 20

GRAN CANARIA

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo claros en costas durante la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos ocasionales en el sur durante la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado girando a norte durante la mañana, más intenso en zonas altas y vertientes este y oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 20

TENERIFE

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo algunos claros en costas durante la tarde. En el resto, predominio de los intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso en el sur cuando serán probables los chubascos ocasionales. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Viento del noroeste moderado girando progresivamente a noreste durante las horas centrales, más intenso en el extremo nordeste, vertiente oeste y sobre todo en la Cordillera Dorsal y Cañadas del Teide, donde son probables las rachas muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Cielos nubosos, especialmente en la vertiente norte con lluvias débiles a moderadas, menos probables en el resto de zonas, tendiendo por la tarde a poco nuboso en el sur y abriendo claros en costas del norte. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado girando a noreste durante las horas centrales, más intenso en cumbres y vertientes este y oeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 21

LA PALMA

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas que podrán ser localmente persistentes, especialmente en medianías, amainando y abriendo algunos claros en costas durante la tarde. En el resto, predominio de los intervalos nubosos tendiendo por la tarde a nuboso en el sur cuando no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado girando a noreste tras el mediodía, con mayor intensidad en zonas altas y vertientes noroeste y nordeste, así como en el sureste por la tarde, zonas donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo de intensidad al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 15 19

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos, especialmente en la vertiente norte con lluvias débiles en general, menos probables en el resto de zonas, abriendo amplios claros a últimas horas. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado girando progresivamente a noreste durante las horas centrales, más intenso en los extremos nordeste y sureste, y sobre todo en zonas altas, zonas donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas y más

Valverde 12 14

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  3. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  4. El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  5. Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  6. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  7. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros
  8. Radiografía del transporte público en Canarias: La gratuidad de las guaguas descuidó la infraestructura del servicio

La Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas para este jueves en plena Navidad en Canarias

La Aemet avisa de lluvias y bajada de temperaturas para este jueves en plena Navidad en Canarias

Absuelto de una estafa en la venta de viviendas en Canarias porque el engaño fue "burdo" y "grosero"

Absuelto de una estafa en la venta de viviendas en Canarias porque el engaño fue "burdo" y "grosero"

Un petrolero ruso perseguido por EEUU se ‘refugia’ al sur de Canarias

Un petrolero ruso perseguido por EEUU se ‘refugia’ al sur de Canarias

Así puedes cenar en Nochebuena sin cocinar en Gran Canaria: los mejores bares y restaurantes que te preparan comida para llevar

Así puedes cenar en Nochebuena sin cocinar en Gran Canaria: los mejores bares y restaurantes que te preparan comida para llevar

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: cobrarás más si trabajas durantes estos días de Navidad en Canarias

La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes

La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes

El aviso de la Seguridad Social a los pensionistas Canarios: todas las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital subirán en 2026

AEMET pronostica cielos nubosos y temperaturas suaves para la Nochebuena en Canarias

AEMET pronostica cielos nubosos y temperaturas suaves para la Nochebuena en Canarias
Tracking Pixel Contents