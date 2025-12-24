La Aemet pronostica lluvias débiles, temperaturas estables y viento moderado este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado para este miércoles en Canarias una jornada marcada por la estabilidad térmica, con temperaturas con pocos cambios, presencia de nubosidad en zonas del norte y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las islas de mayor relieve.

Predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto se esperan intervalos nubosos o cielos poco nubosos. El viento soplará del nordeste, girando a norte durante la tarde, con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

En el estado de la mar, se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de entre 3 y 4 metros, disminuyendo a 2 o 3 metros al final del día.

Lanzarote — Intervalos nubosos y viento moderado

Intervalos nubosos en general, con apertura de claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el interior, girando a norte por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 15 / 21

Fuerteventura — Nubosidad variable y viento en Jandía

Intervalos nubosos en general, con claros por la tarde. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en Jandía, girando a norte durante la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 15 / 21

Gran Canaria — Nubosidad en el norte y lluvias débiles

Cielos nubosos en la vertiente norte, donde no se descartan precipitaciones débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, girando a norte, con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

Tenerife — Posibles lluvias y heladas débiles en cumbres

Poco nuboso con intervalos, salvo en el nordeste y suroeste, donde no se descarta lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios y probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, girando a norte, con intervalos fuertes en el oeste y sureste durante la tarde.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 21

La Gomera — Nubosidad en el norte y viento con intervalos fuertes

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. En el resto, poco nuboso. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con intervalos fuertes en extremos este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 / 22

La Palma — Nubosidad matinal y lluvias débiles

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte y este durante la mañana y baja probabilidad de precipitaciones débiles hasta mediodía. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas. Viento moderado del nordeste, girando a norte al final del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 / 20

El Hierro — Norte más nuboso y lluvias ocasionales

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el norte durante la primera mitad del día, con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 16

