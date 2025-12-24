AEMET pronostica cielos nubosos y temperaturas suaves para la Nochebuena en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado las primeras tendencias del tiempo para la cena de Nochebuena en Canarias, un dato clave para miles de residentes y turistas que celebrarán la víspera de Navidad al aire libre o con desplazamientos interinsulares. Aunque el archipiélago disfruta en general de un clima cálido incluso en diciembre, las condiciones meteorológicas de este año pueden variar por la presencia de sistemas atlánticos y fenómenos como calima en algunas islas. Según las predicciones disponibles, se esperan cielos nubosos, temperaturas suaves y posibilidad de lluvias locales, un escenario que conviene seguir de cerca gracias a las actualizaciones de AEMET.

Predicción general para Nochebuena en las Islas

La actualización más reciente de la AEMET para el archipiélago señala que, en general, predominarán cielos nubosos o con intervalos nubosos en todas las islas, con probabilidad de lluvias débiles especialmente en las vertientes norte de las montañas. En zonas como Tenerife norte, La Palma y La Gomera, estas precipitaciones podrían darse de forma ocasional y ligera, aunque no se espera un temporal intenso generalizado.

Lluvias y nubes : Las predicciones explican que las nubes serán frecuentes, y en las zonas montañosas del norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera no se descarta alguna precipitación débil, sobre todo por la tarde y noche del 24 de diciembre.

: Las predicciones explican que las nubes serán frecuentes, y en las zonas montañosas del norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera no se descarta alguna precipitación débil, sobre todo por la tarde y noche del 24 de diciembre. Temperaturas suaves : Las máximas estimadas para la Nochebuena rondarán entre los 18°C y 22°C , típicas del clima invernal subtropical de las islas.

: Las máximas estimadas para la Nochebuena rondarán entre los , típicas del clima invernal subtropical de las islas. Viento moderado: Se prevé una componente de viento norte moderado, con rachas más intensas en zonas expuestas de cumbres, como el centro de Tenerife o Gran Canaria.

La borrasca Emilia cubre de nieve la cumbre de Gran Canaria (13/12/2025) / José Pérez Curbelo

Este patrón, aunque menos dramático que los avisos emitidos con anterioridad por fenómenos como la borrasca Emilia, implica que quienes planeen actividades al aire libre durante la noche deberían considerar ropa adecuada y atención a los cambios de viento y nubosidad.

¿Hay avisos activos o fenómenos especiales?

A fecha de publicación no hay avisos meteorológicos oficiales intensos activos de nivel naranja o rojo específicamente para la noche del 24 en Canarias, según los mapas de avisos de AEMET y portales del tiempo que actualizan datos en tiempo real.Sin embargo, es importante recordar que estos avisos pueden cambiar con actualizaciones en las 48–72 horas anteriores a la Nochebuena, especialmente si algún frente atlántico se acerca al archipiélago.

Además, fenómenos como la calima, una masa de polvo sahariano elevada en la atmósfera que reduce la visibilidad y puede afectar la calidad del aire, suelen aparecer con mayor frecuencia en diciembre y podrían influir en Lanzarote, Fuerteventura y el sureste de Gran Canaria en fechas cercanas a Navidad, según estudios y reportes de eventos pasados.

José Pérez Curbelo

Detalles por zonas del archipiélago

Para comprender mejor cómo puede afectar este clima a cada isla durante la cena de Nochebuena, conviene desglosar la predicción por regiones principales:

Gran Canaria

En la capital y la zona costera, como Las Palmas de Gran Canaria, el pronóstico indica cielos con nubes dispersas y ambiente suave, aunque los vientos del norte pueden sentirse con más fuerza en zonas elevadas.

Fuerteventura y Lanzarote

Las islas más orientales podrían ver cielos más claros, pero con posibilidades de rito de calima o polvo en suspensión, especialmente si las condiciones del viento cambian.

Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife y el sur de la isla, la atmósfera será relativamente templada y con intervalos nubosos, aunque no se descarta algún chubasco débil local hacia la noche. Esta región suele tener un clima más estable, con temperaturas agradables en estas fechas.

La Palma, La Gomera y El Hierro

Estas islas pequeñas y con mayor altitud o relieve montañoso podrían experimentar intervalos nubosos con lluvias ocasionales, especialmente en las vertientes norte y zonas altas.

Una Nochebuena cálida… pero vigilada

La cena de Nochebuena en Canarias de este año se perfila como mayormente templada con nubes y posibilidad de lluvia ligera en algunas zonas, sin una amenaza significativa de temporal severo para la jornada del 24 de diciembre. No obstante, la vigilancia de las actualizaciones de AEMET y los mapas de avisos meteorológicos es crucial para quienes tienen planes al aire libre o viajes programados.

Mantenerse informado y preparado permitirá a canarios y visitantes disfrutar de una velada navideña cómoda y segura a pesar de las incertidumbres propias de esta época del año.

El contexto climático del archipiélago

El clima en Canarias durante diciembre es influenciado por su posición atlántica subtropical, lo que generalmente se traduce en inviernos suaves y secos comparados con la España peninsular. Datos históricos recopilados por portales de climatología indican que es habitual que las temperaturas en diciembre oscilen entre los 18°C y 24°C en las zonas costeras, con precipitación limitada fuera de los sistemas frontales ocasionales.

En el marco europeo, los modelos climáticos del Servicio Climático Copernicus (EU) confirman que las Canarias suelen tener un patrón más estable que otras regiones europeas en invierno, aunque no son inmunes a perturbaciones atlánticas que pueden traer viento y lluvia.