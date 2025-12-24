Armas Trasmediterránea refuerza su operativa
La naviera centra su trabajo en facilitar el flujo de pasaje y mercancías durante una de las épocas con más actividad del año
Durante todo el año, la naviera Armas Trasmediterránea está presente en la rutina de miles de personas que se desplazan entre islas por motivos de trabajo, ocio u otras actividades. En Navidad, ese puente marítimo se refuerza, ya que miles de canarios deciden confiar en la naviera para reencontrarse con su familia y regresar a casa. En territorio insular, la conectividad marítima adquiere un valor especial.
Las semanas previas a las fiestas navideñas suponen un aumento de los viajes y del movimiento de mercancías. Familias que se organizan para compartir mesa, estudiantes que regresan, comercios que refuerzan sus pedidos y que necesitan que todo funcione sin contratiempos. En este escenario, las rutas que ofrece Armas Trasmediterránea permiten mantener un flujo constante entre las islas, asegurando que personas y productos lleguen a destino incluso en los momentos de mayor exigencia.
Para muchos residentes, el barco sigue siendo una opción cercana y práctica. En este sentido, la capacidad de pasaje y carga de los buques de la compañía resulta determinante para absorber el incremento de viajeros propio de la Navidad, manteniendo la regularidad y la fiabilidad que estas semanas exigen.
El viaje, además, no se limita al trayecto. Cada vez son más los pasajeros que valoran la experiencia a bordo como parte del desplazamiento, sobre todo en recorridos más largos. La tarifa Turista+ responde a esta demanda ofreciendo mayor comodidad, pensada para quienes buscan un plus de confort y tranquilidad.
A esta experiencia se suma SeaClub, el programa de fidelización de la naviera, que reconoce la confianza de los clientes con ventajas y descuentos. Para muchos residentes que se mueven con frecuencia entre islas, estas facilidades contribuyen a hacer más atractivos los desplazamientos y refuerzan una relación basada en la cercanía.
La línea que conecta Canarias con la península tiene también un protagonismo destacado durante la campaña navideña. A través de la ruta con Cádiz se garantiza el transporte de mercancías para el abastecimiento del archipiélago en un momento de intensa actividad. Productos alimentarios, regalos y suministros llegan por mar, sosteniendo el día a día de empresas y comercios en estas fechas destacadas.
Con todo ello, Armas Trasmediterránea da un paso más en su compromiso con las islas y refuerza en estas fechas su compromiso con el archipiélago, manteniendo rutas, servicios y capacidad operativa para hacer posibles todos los reencuentros.
- La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
- El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
- La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
- Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
- El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
- Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros