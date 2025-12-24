El aviso de la Seguridad Social a los pensionistas Canarios: todas las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital subirán en 2026

El año 2026 traerá buenas noticias para los canarios que cobran una pensión de la Seguridad Social. Como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, el Gobierno volverá a revalorizar estas prestaciones, garantizando una mejora del poder adquisitivo. Las pensiones contributivas y no contributivas, las mínimas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán el próximo año, una medida que beneficiará a más de 11 millones de personas en toda España, que perciben alrededor de 13 millones de prestaciones.

Las pensiones contributivas se revalorizan automáticamente

A mediados del mes de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaba el dato del IPC Interanual de diciembre de 2024 y noviembre de 2025, dato que sirve de referencia para fijar el aumento de las cuantías.

Para 2026, la seguridad Social aumentará las pensiones contributivas un 2,7% de manera general, lo que supone los 9,3 millones de beneficiarios de estos subsidios recibirán 572 euros más de media el próximo año.

Estos subsidios estatales crecerán de media unos 35 euros mensuales, considerando que la pensión media del sistema alcanzó el mes pasado los 1.316,7 euros. La cantidad será diferente según el tipo de ingreso, si se cobra la pensión mínima o máxima y otros factores.

El dato de este año es menor al incremento registrado en las pensiones de 2025, que fue del 2,8%. Además de las pensiones contributivas, también se verán aumentados los 728.062 ingresos correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Las pensiones no contributivas y el IMV suben un 11,4%

El Consejo de Ministros aprobó el aumento del 11,4 % de las cuantías correspondientes a las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital. Esto supone un crecimiento diferente según el subsidio que cobres:

Pensión no contributiva: aumento de unos 64 € al mes

aumento de unos IMV (un adulto solo): unos 75 € más al mes

Estos ingresos están destinados a las personas que no han cotizado lo suficiente y a las que no tienen los ingresos suficientes para llegar a final de mes

La pensión mínima aumenta un 7%

Por último, la cantidad mínima de pensión aumentará un 7%, pasando de 830 €/mes (sin cónyuge) y 1.127,60 €/mes (con cónyuge a cargo), a:

Pensión mínima sin cónyuge: 888,10 €/mes

Pensión mínima con cónyuge a cargo: 1.206,53 €/mes

El próximo 2026 traerá una alegría para los pensionistas de Canarias en forma de subida de sus ingresos.