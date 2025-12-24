Así puedes cenar en Nochebuena sin cocinar en Gran Canaria: los mejores bares y restaurantes que te preparan comida para llevar

Caldereta de rape con carabineros, solomillo wellingtong o merluza en salsa de frutos secos. Tirar de comidas preparadas cada vez es más habitual en Navidad. El trabajo, los niños, la rutina, en definitiva, y la vida ajetreada que llevan muchas familias hacen que comprar alimentos ya cocinados sea algo atractivo, una opción asequible que décadas atrás habría sido algo inaceptable para compartir en familia Nochebuena y Nochevieja. Y es que, al final, muchos prefieren priorizar vivir el momento, desatenderse de preocupaciones en lugar de pasar hasta 10 horas en la cocina -sin contar con el tiempo para hacerse con todos los ingredientes necesarios-.

Los establecimientos que ofrecen comidas preparadas en Las Palmas de Gran Canaria están estos días a tope. Los fogones no paran y las bandejas vuelan de un sitio a otro. La mayoría de las empresas del sector dejaron de aceptar encargos para Nochebuena desde la semana pasada, ante la avalancha de demanda. «El crecimiento que venimos arrastrando en lo que llevamos de diciembre y que hemos calculado para acabar la Navidad, está entre un 20 y un 25%», señala Herminio Carmenado, jefe de alimentación de El Corte Inglés de Mesa y López. Un dato que da buena cuenta de lo que ya es una realidad, «los platos preparados son ya parte del día a día».

Comidas preparadas para Nochebuena en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

Carmenado vincula esta tendencia con «la vorágine» del estilo de vida actual. «Nos hemos acomodado, en momentos determinados, díganse fines de semana o festivos, a la gente no nos gusta ya ni siquiera estar en casa», apunta. Mucho menos pasar horas y horas en la cocina; más cuando para muchas familias es complicado sacar ese hueco entre el trabajo, los recados, los niños, el cuidado de los mayores.

Una demanda sin precedentes

La demanda ha crecido tanto, que en la página web de La Coquette -empresa de la capital especializada en comidas preparadas desde 1987- colgaron el cartel de completo desde la semana pasada. Es más, el establecimiento habla de «una demanda sin precedentes» de cara a la Nochebuena. «Desde este lunes ya estamos repartiendo los primeros pedidos», apunta Emma García Gemmell, responsable de la compañía, «estamos teniendo, incluso, grupos de hasta 20 personas, hemos ido subiendo años tras año». Aunque, «lo más común» son cenas de seis a ocho comensales.

En su caso, achaca esto a la necesidad de querer estar más tiempo con la familia. «Con un menú ya preparado estás ganando tiempo con ellos, que es lo más importante, pienso, te ahorras todas esas metida en una cocina», señala. Además, «se trata de una apuesta por una gastronomía de calidad y hasta es más práctico y se desperdicia menos que cuando preparas todo por tu cuenta».

El wellington de salmón de La Cocotte, una de sus innovaciones. / Juan Castro

Especialistas en carnes, con el tiempo han ido añadiendo platos de pescado. Incluso, «tenemos ahora una versión individual del wellington con salmón en lugar de solomillo», también ha añadido platos véganos como la pastela marroqui de verduras, para ir adaptándose a la demanda. No obstante, el rey de la Nochebuena sigue siendo el pavo relleno con orejones, ciruelas, jamón serrano y un toque de brandy, «porque es muy navideño».

Para Nochevieja, en cambio, «los clientes piden más el solomillo, que es muy vistoso y rico», indica mientras terminan de ultimar toda la antesala del día grande. El grueso de los pedidos se reparten este 24 de diciembre por franjas horarias, aunque, ante la demanda que han tenido, han introducido algunos platos navideños en las tiendas que tienen en las calles León y Castillo y Ferreras.

Especialistas en pescado

Precisamente, en esa misma arteria que vertebra la capital de Triana al Puerto, en Bersan también llevan unos días de locura. La jornada de este lunes fue un no parar, en León y Castillo preparan todo al ser donde están las cocinas, pero muchas luego las mandan a la tienda que tienen también en Francisco Gourié. «El fin de semana no pararon de llamar y ya por último tuvimos que decirles que no», señala Elena Sánchez, la encarga del establecimiento.

Bersan lleva 44 años en el barrio, aunque comenzaron como una pescadería. «Nuestra especialidad es el pescado, somos unos sibaritas, aunque hemos ido introduciendo carnes de muy buena calidad», explica. Con especialidad predilección por el salmón al horno con verduras asadas, habla del menú con sumo cariño. «El pastel de salmón y langostinos es algo que tenemos muchas veces durante el año, para los fines de semana, pero en esta época sale mucho, pelamos uno a uno los langostinos y desmenusamos todo para hacer la mesa», indica.

Salmón al horno con verduras y pastel de langostinos, especialidades de Bersan en Navidad. / Juan Castro

«Ya nos piden comida hasta para 25 personas», apunta al calor de una paella recién salida de los fogones. Aunque lo más habitual es servir comida para grupos de seis a ocho personas. «También hay quien pide de sobra para tener en Nochebuena y Navidad», destaca. Además, han ido introduciendo platos poco habituales el resto del año «para aquellos que no pudieron reservar, tengan una oportunidad o también raciones para una o dos personas».

Y es que las comidas preparadas son una opción más que factible para quienes viven solos o, por ejemplo, parejas mayores que cenan sin otros familiares o amigos. Otra de las claves del auge de este tipo de comidas; de hecho, en Canarias las personas que viven solas son ya el 10,46% de la población, uno de cada cuatro hogares. «Cada vez hay más gente que se decanta por comprar platos preparados», resalta Sánchez.

Arrancan motores el 1 de diciembre

Mientras, en El Corte Inglés arrancan motores desde el 1 de diciembre. «Ese día ya los clientes tienen disponible el catálogo», indica Marisa Más, responsable de restauración y platos preparados en Mesa y López. Estos tienen a elegir entre entrantes, carnes, aves, pescados y mariscos, además de postres diseñados para esta época del año. Amedida que se van acercando las fechas clave de las fiestas, platos poco habituales el resto del año como la merluza rellena, la paletilla de cordero asada o la pularda de ave rellena se van haciendo un hueco en las vitrinas del mostrador.

La pularda de pavo en El Corte Inglés, una de las novedades de esta Navidad. / Juan Castro

Eso sí, la inflación de los últimos años y la merma en el poder adquisitivo de los canarios se sigue dejando sentir. Esto lleva a muchas familias a sustituir unos productos por otros. «Hemos tenido un aumento bastante considerable en la familia de los pescados, como un 20% más que otros años», apunta Mas, «en detrimento del asado [cochinillo y lechazo, principalmente], sobre todo porque hay un aumento importante de precio en ese producto, no ya elaborado, sino en origen, la materia prima es más cara».

«Tenemos un menú cerrado con alta demanda», apunta Carmenado. La elaboración de los productos, «que son de excelente calidad», es compartida, es decir, algunos se traen desde la central de la compañía en Madrid, mientras que otros se cocinan allí mismo, como pueden ser los más adaptados al paladar canario, como las papas arrugadas o las vueltas de ternera. Además, precisa, «tenemos una gran lonja con todo tipo de productos frescos», en refencia al supermercado anexo.

Además, la compañía también le da instrucciones al cliente -entre los que abundan también foráneos que vienen a pasar la Navidad en la Isla, lejos del frío europeo- para que sepa «cómo regenerar el plato». Ya sean fritos, cremas, guarniciones, carnes o pescados, la idea es orientarles sobre los tiempos que deben aplicar a los platos para no perder calidad, «por ejemplo, las croquetas es recomendable ponerlas en el horno precalentado a 180 grados durante unos minutos, para que queden crujientes, en lugar del microondas, que las estropea», explica.