El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: cobrarás más si trabajas durantes estos días de Navidad en Canarias

Los canarios que tengan que trabajar tanto el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero tienen un problema, porque no podrán disfrutar de estos días festivos. Tanto el Día de Navidad como la Año Nuevo y el Día de Reyes forman parte de los nueve festivos nacionales del calendario laboral español.

Sin embargo, el abogado laboral Ignacio de la Calzada, conocido como Nacho de Laboral Tips, explica por qué quienes trabajen en estas fechas cobrarán más de lo habitual. Estos días festivos, 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, están entre los 14 no recuperables que marca el Estatuto de los Trabajadores, pero miles de empleados en hostelería o comercio, entre otros, deberán acudir a su puesto de trabajo igualmente.

Trabajar en un festivo es un problema

Cuando te toca trabajar en festivo no es lo mismo que disfrutar de un día de descanso. Sin embargo, a pesar de lo que muchas personas creen, no todo es negativo, porque existen derechos que se deben respetar en relación a los días festivos en los que se trabaja.

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece 14 festivos retribuidos y no recuperables, lo que significa que se deben pagar y que el trabajador no está obligado a devolverlos con horas de trabajo. Pese a ello, determinadas actividades económicas sí pueden requerir presencia laboral en esos días.

¿Qué ocurre si un trabajador canario trabaja en fiesta?

Ignacio de la Calzada aclara que los festivos del calendario laboral oficial, tanto estatales, autonómicos como locales, están retribuidos y, en principio no se trabajan, pero sectores esenciales o vinculados al turismo, suelen operar con normalidad.

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

La retribución o compensación depende del convenio colectivo, como recuerda el experto: "Hay algunos que acumulan estos días a vacaciones, otros pagan un plus festivo y otros pagan el plus y además devuelven el día". Por eso, Nacho insiste en revisar y conocer tu convenio.

Hasta un 75% más del salario diario por trabajar el festivo

Cuando no existe descanso compensatorio, el Real Decreto 2001/1983 marca una norma clara, la empresa debe pagar ese día un 75% más del precio de la hora ordinaria. Para no tener problemas, asesor laboral recomienda seguir tres pasos básicos:

Revisar el convenio colectivo aplicable.

Confirmar si el festivo se paga, se devuelve o se acumula a vacaciones.

Reclamar por escrito en caso de no recibir compensación o abono correcto.

"Si trabajas un festivo, reclámalo para descansarlo o para que te lo paguen, y que no te engañen", concluye Ignacio de la Calzada.