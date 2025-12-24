La Guardia Civil revisa la bola de remolque de de los conductores canarios: multas hasta 400 euros y problemas en la ITV

Muchos vehículos canarios llevan instalado en la parte trasera una bola de remolque destinada al transporte de más carga en el coche. Pero, llevar una bola de remolque instalada sin cumplir la normativa puede salir muy caro a los canarios.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la instalación de la bola del remolque está permitida siempre que cumpla con la normativa establecida. Las modificaciones solo están permitidas si están homologadas y se realizan en un taller autorizado.

Qué exige la normativa para evitar sanciones

Desde la entrada en vigor de la ley `anti tuneo´, impide cambios en la carrocería o alteraciones mecánicas sin estar homologadas.

Según se explica en itv.com solamente se permite instalar este accesorio si está homologado y ha sido colocado en un taller autorizado. Además, la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) , los técnicos verificarán que la bola de enganche cumple con la normativa establecida.

En el vehículo deben estar presentes el documento de conformidad y el certificado de instalación del taller. Si la bola no está homologada, la multa a la que se enfrentan los conductores es de hasta 400 euros.

La bola de remolque debe estar homologada para su uso en España / La Provincia.

Cuidado con la matrícula

Otro de los errores más frecuentes está relacionado con la visibilidad de la matrícula, ya que esta debe verse perfectamente en todo momento. Si la bola del remolque —o el propio remolque— tapa parcial o totalmente la placa, la sanción puede ascender a 200 euros, al considerarse un obstáculo para la identificación del vehículo.

La bola de remolque puede ser fija o desmontable. Además, siempre que esté incluida en la ficha técnica y totalmente en regla, es legar circular con ella independientemente de si lleva o no el remolque.

Controles cada vez más estrictos

En 2024, se notificaron más de 5,4 millones de denuncias en España, siendo el exceso de velocidad la principal infracción. Sin embargo, la Guardia Civil vigila constantemente las modificaciones no homologadas en los coches.

Las sanciones de tráfico continúan al alzo en las Islas Canarias. Según los datos oficiales de 2024, se interpusieron un total de 214.825 denuncias, un 8,14% más que el año anterior. Entre las infracciones más habituales destacan las relacionadas con la ITV, con más de 25.800 sanciones. También se impusieron 5.000 denuncias por circular sin seguro y más de 8.000 por utilizar el teléfono móvil durante la conducción.

Tráfico recuerda que la bola del remolque mal instalada o no homologada puede suponer sanciones de hasta 400 euros, además de problemas en la ITV.