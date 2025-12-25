La Aemet pronostica lluvias, descenso de temperaturas y viento fuerte este jueves de Navidad en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en Canarias, con lluvias débiles a moderadas, un ligero descenso de las temperaturas máximas y viento que podrá soplar con intensidad, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas. El tiempo será más variable en las islas de mayor relieve, mientras que en el resto del archipiélago se alternarán los intervalos nubosos con chubascos ocasionales.

Según la previsión oficial, disponible en la web de la Aemet, el viento soplará inicialmente del noroeste, girando a noreste a lo largo del día. Este cambio será más acusado durante las horas centrales y afectará tanto a la sensación térmica como al estado del mar.

Lluvias en el norte y descenso de las temperaturas máximas

El escenario meteorológico para este jueves estará condicionado por la presencia de nubosidad en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ser localmente persistentes, sobre todo en zonas de medianías. En el resto de las islas, el cielo presentará intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos ocasionales, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes cambios, aunque se espera un ligero descenso de las máximas, un detalle que será más perceptible durante las horas diurnas. Las mínimas, por su parte, no experimentarán variaciones significativas.

Viento moderado con rachas ocasionalmente muy fuertes

Uno de los elementos más destacados de la previsión es el viento, que será moderado en general, pero que podrá intensificarse en zonas concretas del archipiélago. Las rachas más fuertes se esperan en cumbres y en las vertientes este y oeste de las islas montañosas.

En el caso de Tenerife, la Aemet advierte de la posibilidad de rachas muy fuertes en las cumbres centrales, la Cordillera Dorsal y las Cañadas del Teide, espacios donde el viento suele canalizarse con mayor intensidad debido a la orografía. Este fenómeno también podría repetirse, aunque con menor probabilidad, en otras islas como La Palma, La Gomera o El Hierro.

Estado de la mar: marejada y mar de fondo del norte

El estado del mar también se verá influido por la situación meteorológica. Se espera viento del oeste, noroeste y norte con fuerza 3 a 5, llegando puntualmente a 5 o 6, lo que generará marejadilla o marejada. En zonas más resguardadas, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla.

Además, habrá mar de fondo del norte o noroeste, con olas en torno a los dos metros, y posibilidad de aguaceros ocasionales en el norte del archipiélago. Estas condiciones aconsejan prudencia a pescadores, deportistas náuticos y usuarios de embarcaciones de recreo. Para información actualizada, Puertos del Estado ofrece datos oficiales en www.puertos.es.

Previsión del tiempo por islas

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con probables lluvias débiles a moderadas. A lo largo del día, la nubosidad irá remitiendo hasta quedar poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso de las máximas. El viento soplará del noroeste, girando a norte por la tarde, cuando no se descartan rachas fuertes en zonas del interior.

Arrecife: mínima 15 ºC, máxima 20 ºC.

La situación será similar en Fuerteventura, con nubosidad y precipitaciones débiles a moderadas a primeras horas, tendiendo a cielos más despejados posteriormente. Las temperaturas apenas variarán. El viento del noroeste girará a norte, con posibles rachas intensas en Jandía durante la tarde.

Puerto del Rosario: mínima 15 ºC, máxima 20 ºC.

En el norte de Gran Canaria se esperan cielos cubiertos y lluvias, que podrían ser persistentes en medianías. En las costas, la situación mejorará por la tarde con apertura de claros. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos en el sur. El viento será más intenso en zonas altas y vertientes expuestas.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima 17 ºC, máxima 20 ºC.

Tenerife

El norte de Tenerife registrará lluvias débiles a moderadas, con mayor incidencia en medianías. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos, aumentando la nubosidad en el sur por la tarde con posibles chubascos. El viento será uno de los factores más destacados, con rachas muy fuertes en la Cordillera Dorsal y el Teide.

Santa Cruz de Tenerife: mínima 16 ºC, máxima 21 ºC.

La Gomera

En La Gomera habrá cielos nubosos, sobre todo en la vertiente norte, donde se esperan lluvias débiles a moderadas. El sur tenderá a despejarse por la tarde. El viento podrá soplar con fuerza en cumbres y vertientes expuestas.

San Sebastián de La Gomera: mínima 17 ºC, máxima 21 ºC.

La Palma

La previsión en La Palma apunta a lluvias en el norte, localmente persistentes en medianías, con mejora progresiva en las costas. En el sur no se descarta algún chubasco aislado. El viento del norte girará a noreste, con rachas fuertes en zonas altas.

Santa Cruz de La Palma: mínima 15 ºC, máxima 19 ºC.

El Hierro

El Hierro presentará cielos nubosos, especialmente en el norte, con lluvias débiles en general. A últimas horas del día se abrirán amplios claros. El viento será moderado, con rachas fuertes en zonas altas y extremos de la isla.

Valverde: mínima 12 ºC, máxima 14 ºC.