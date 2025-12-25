Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasDiscurso del ReyFallecidos en un naufragioTiempo en CanariasAccidente laboral TeldeComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Los aeropuertos canarios operan este Día de Navidad un total de 837 vuelos, 43 más que el año pasado

El aeropuerto de Gran Canaria operará este 25 de diciembre 268 vuelos

Pasajeros en un aeropuerto de Canarias.

Pasajeros en un aeropuerto de Canarias.

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Los ocho aeropuertos de Aena en las islas Canarias operarán este 25 de diciembre, Día de Navidad, un total de 837 vuelos, lo que supone 43 más que el mismo día del año pasado, cuando hubo 794 operaciones.

Por recintos aeroportuarios, en Gran Canaria habrá este jueves 268 vuelos; en Tenerife Norte 178; en Tenerife Sur 129; y en Fuerteventura 100. Además, en Lanzarote habrá 96 operaciones; en La Palma 50 vuelos; en El Hierro 10; y en La Gomera 8.

Los aeropuertos canarios operarán 24.827 durante las fiestas

Según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario, en fechas navideñas --del 19 de diciembre al 7 de enero--, en los aeródromos canarios operarán 24.827 vuelos, 1.708 más que el año anterior (23.119), aunque con un día más, ya que en 2024 se contó del 20 de diciembre al 7 de enero.

Mientras, en el conjunto del país, la red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, lo que supone un 7,8% más que un año antes.

Noticias relacionadas y más

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este lunes en Canarias
  2. El 60649, el quinto premio, cae en Las Palmas de Gran Canaria: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  3. La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja
  4. El 90693, el tercer premio cae en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio
  5. Lotería de Navidad en Canarias 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  6. Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
  7. La Lotería de Navidad deja en Canarias más de 4 millones y medio de euros
  8. Radiografía del transporte público en Canarias: La gratuidad de las guaguas descuidó la infraestructura del servicio

La llegada de migrantes cae un 60% en Canarias respecto al récord de 2024, hasta las 17.555 personas

La llegada de migrantes cae un 60% en Canarias respecto al récord de 2024, hasta las 17.555 personas

Sanidad recomienda la mascarilla para frenar la gripe en Canarias

Sanidad recomienda la mascarilla para frenar la gripe en Canarias

Tierra Bonita reclama levantar las zonas de exclusión y rebajar la alerta volcánica cuatro años después del Tajogaite

Tierra Bonita reclama levantar las zonas de exclusión y rebajar la alerta volcánica cuatro años después del Tajogaite

Al menos 12 muertos en el naufragio de una embarcación con migrantes frente a las costas de Senegal

Al menos 12 muertos en el naufragio de una embarcación con migrantes frente a las costas de Senegal

Los aeropuertos canarios operan este Día de Navidad un total de 837 vuelos, 43 más que el año pasado

Los aeropuertos canarios operan este Día de Navidad un total de 837 vuelos, 43 más que el año pasado

Los alumnos canarios, entre los que más fracasan en Bachillerato: el 14% se queda sin titular

Los alumnos canarios, entre los que más fracasan en Bachillerato: el 14% se queda sin titular

El volcán Tajogaite ‘encoje’ quince metros en cuatro años

El volcán Tajogaite ‘encoje’ quince metros en cuatro años

Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como "la pequeña Sevilla" por su historia y su pasado comercial

Ni Triana ni Arucas: esta es la ciudad de Gran Canaria que es conocida como "la pequeña Sevilla" por su historia y su pasado comercial
Tracking Pixel Contents