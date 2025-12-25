Los aeropuertos canarios operan este Día de Navidad un total de 837 vuelos, 43 más que el año pasado
El aeropuerto de Gran Canaria operará este 25 de diciembre 268 vuelos
Los ocho aeropuertos de Aena en las islas Canarias operarán este 25 de diciembre, Día de Navidad, un total de 837 vuelos, lo que supone 43 más que el mismo día del año pasado, cuando hubo 794 operaciones.
Por recintos aeroportuarios, en Gran Canaria habrá este jueves 268 vuelos; en Tenerife Norte 178; en Tenerife Sur 129; y en Fuerteventura 100. Además, en Lanzarote habrá 96 operaciones; en La Palma 50 vuelos; en El Hierro 10; y en La Gomera 8.
Los aeropuertos canarios operarán 24.827 durante las fiestas
Según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario, en fechas navideñas --del 19 de diciembre al 7 de enero--, en los aeródromos canarios operarán 24.827 vuelos, 1.708 más que el año anterior (23.119), aunque con un día más, ya que en 2024 se contó del 20 de diciembre al 7 de enero.
Mientras, en el conjunto del país, la red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, lo que supone un 7,8% más que un año antes.
La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.
