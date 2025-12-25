Los alumnos canarios, entre los que más fracasan en Bachillerato: el 14% se queda sin titular

El 86,1% de los canarios matriculados en Bachillerato logra terminar esta enseñanza, pero el 13,9% restante se queda por el camino. Aunque a priori parezca un porcentaje de graduados alto, lo cierto es que el Archipiélago es la tercera comunidad –la quinta región si se tiene en cuenta a Ceuta y Melilla– con la tasa más baja en esta etapa educativa, solo por delante de Baleares y Murcia.

Estos datos, publicados por el Ministerio de Educación, no solo revelan que el territorio insular se sitúa por debajo de la media nacional (89,8%), sino que además está bastante alejado de otras zonas como Navarra (93%) o País Vasco (94%), donde casi rozan el cien por cien de aptos en el segundo y último curso de esta formación no obligatoria.

Los alumnos deberían concluir el Bachillerato con 18 años

El Bachillerato es una etapa educativa voluntaria que se cursa en institutos y que suele suceder a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por lo que si el alumnado no repite ningún curso debería concluirla a los 18 años. Estos dos cursos –primero y segundo de Bachillerato– funcionan como una especie de puente que conecta la formación más básica con los estudios superiores que se imparten en universidades o en centros de Formación Profesional. Para aquellos que quieren matricularse en un grado universitario, esta enseñanza les sirve, sobre todo, como preparación para la famosa Selectividad.

Durante el curso 2023/2024, un total de 13.822 jóvenes terminaron Bachillerato en las Islas: 13.053 en modalidad presencial y 769 a distancia. Por financiación del centro, 11.372 completaron sus estudios en institutos públicos y 2.450 en privados.

Por islas

La tasa de aprobados de Las Palmas (86,3%) es ligeramente superior a la de Santa Cruz de Tenerife (85,9%). Asimismo, el informe elaborado por el Ministerio de Educación permite valorar isla por isla qué porcentaje de jóvenes consigue obtener el título de Bachillerato. Fuerteventura (88,2%), con casi nueve de cada diez graduados, se alza con el primer puesto; le sigue La Palma, con un 87,8% y Gran Canaria (86,9%). Por debajo de la media regional se encuentran Tenerife (85,9%), Lanzarote (81,3%), El Hierro y La Gomera (80%).

Por modalidad

La modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño es la que más abandono escolar registra, ya que solo promociona el 78,5% de los inscritos. Sin embargo, en Música y Artes Escénicas el porcentaje es el mayor de todo el catálogo. Los alumnos de la rama de Ciencia y Tecnología son más aplicados que los de Humanidades y Ciencias Sociales; en la primera modalidad, nueve de cada diez (90%) titulan, mientras que en la segunda, la cifra cae hasta el 83,4%.

En Secundaria, una etapa educativa que sí es obligatoria, nueve de cada diez (91%) adolescentes canarios aprueban el primer curso, el 88% supera segundo y el 89,2% logra pasar de tercero a cuarto. En este último año, el 87% de los alumnos matriculados tanto en centros públicos como privados logra titular.

Protagonismo de la FP

Una vez superada esta etapa en la que los alumnos adquieren conocimientos básicos, es momento de pasar al siguiente escalón. Durante años, el Bachillerato ha sido para muchos la única opción. Sin embargo, la Formación Profesional ha comenzado a quitarle estudiantes. En el contexto nacional, los graduados de Grado Medio se disparan, mientras los de la rama académica retroceden. El perfil de los que se decantan por enseñanzas orientadas a la práctica es cada vez más diverso y muchos de ellos tienen buenos resultados en la ESO.

Entre la población total de isleños con 18 años, el 58,4% se ha graduado en Bachillerato y el 24,6% en un ciclo de Grado Medio. Aunque con el paso de los cursos esta última enseñanza ha ganado protagonismo, el Archipiélago es la cuarta región donde menos jóvenes se decantan por ella, por lo que el territorio insular se queda algo al margen de la tendencia nacional.

Grado Superior

En España, lo habitual es que ellas tengan un porcentaje de éxito mayor que ellos. Canarias, en concreto, es una de las zonas con mayor diferencia entre sexos. Las mujeres obtienen resultados más favorables en todos los niveles. En el Grado Superior la diferencia es de 10,2 puntos porcentuales, la segunda más abultada del país; en Bachillerato, de 4,3; en el Grado Medio, de 2; y en la ESO, de 5,1.

En una línea similar, casi cuatro de cada diez jóvenes finaliza un ciclo de Grado Superior, una enseñanza a la que se puede acceder tras Bachillerato o un ciclo Medio. En este tipo de formación, las Islas sí que son la cuarta comunidad con la tasa bruta de titulados más elevada.