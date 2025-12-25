Aviso a todos los canarios: este es el radar que más multas pondrá estas navidades

Con la llegada de la Navidad, comienzan los desplazamientos por las carreteras canarias y del resto de España. El tráfico y las prisas traen consigo una cantidad de multas por exceso de velocidad que se suman a los gastos que traen estas fechas.

El objetivo de los radares es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.

Cuidado estas navidades por esta zona

Uno de los radares situados en Canarias ha conseguido entrar en el ranking nacional de los más sancionadores. Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el dispositivo instalado en el kilómetro 20 de la carretera LZ-67, en Lanzarote, acumuló 25.375 denuncias durante el 2024, posicionándose entre los 15 radares que más multan en toda España. El aumento respecto al año anterior ha sido relevante, ya que el mismo radar registró 2.999 sanciones en 2023.

En Gran Canaria, el radar más activo se sitúa en el kilómetro 42 de la GC-1, a la altura de la entrada a Playa del Inglés. En 2024, este sistema de vigilancia registró 11.403 infracciones.

En Tenerife, el radar con mayor número de sanciones se encuentra en la TF-13, kilómetro 0, en la Vía de Ronda, con 9.491 denuncias en 2024, frente a las 14.310 del año anterior, lo que refleja una tendencia a la baja.

Además de Lanzarote, más carreteras con radares

