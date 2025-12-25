Reparan de emergencia un carguero en la costa de Canarias tras un fallo crítico en el mar

Los técnicos de reparación naval de Tenerife Shipyards han llevado a cabo una intervención de emergencia en el carguero Helene Julie después de que su tripulación detectara un fallo crítico en el servotimón, una de las piezas clave para la maniobrabilidad y seguridad de cualquier embarcación.

La rápida actuación permitió que el buque, dedicado al transporte internacional de cereal, pudiera reanudar su ruta con destino final en Douala (Camerún) tras detener su operativa en aguas de Tenerife para someterse a una reparación urgente.

Avería crítica en plena ruta marítima internacional

El Helene Julie, construido en Japón, tuvo que interrumpir su navegación al detectarse un mal funcionamiento grave del sistema de gobierno, lo que comprometía seriamente su capacidad de maniobra.

Ante esta situación, el carguero atracó en la bahía tinerfeña, donde un equipo especializado de ingenieros navales y expertos en hidráulica asumió la reparación del servotimón, pieza fundamental para el control del rumbo del buque, especialmente en maniobras portuarias y navegación en condiciones adversas.

Tenerife, punto clave para la reparación naval de urgencia

Desde Tenerife Shipyards subrayan que este tipo de actuaciones refuerzan el papel de la isla como enclave estratégico para la reparación naval en el Atlántico, capaz de dar respuesta inmediata a incidencias técnicas de alta complejidad.

El buque, que cuenta con 136,4 metros de eslora y navega bajo bandera de los Países Bajos, ya ha abandonado la isla tras completar con éxito la reparación y preparar su logística antes de poner rumbo definitivo a la costa africana.