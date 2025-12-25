Sanidad recomienda el uso de mascarilla a personas con síntomas gripales para frenar los contagios en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado un llamamiento a la población para reforzar las medidas de prevención frente a la gripe, especialmente en estas fechas marcadas por los encuentros familiares y sociales. El departamento autonómico recomienda de forma expresa que las personas que presenten síntomas gripales utilicen mascarilla quirúrgica, con el objetivo de reducir la transmisión del virus y proteger a los colectivos más vulnerables.

Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que la gripe es una infección respiratoria que puede transmitirse con facilidad y que, aunque en la mayoría de los casos cursa de forma leve, puede provocar complicaciones graves en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas o personas inmunodeprimidas.

Síntomas más frecuentes de la gripe

Sanidad detalla que deben extremarse las precauciones cuando aparecen signos compatibles con la gripe. Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Tos

Fiebre

Malestar general

Dolor de garganta

Congestión nasal

Secreción nasal

En estos casos, el uso de la mascarilla se considera una medida sencilla y eficaz para evitar contagios, especialmente cuando se comparte espacio con otras personas.

Medidas de prevención recomendadas

Además del uso de mascarilla quirúrgica, la Consejería de Sanidad insiste en la importancia de aplicar una serie de hábitos preventivos básicos que contribuyen a frenar la propagación del virus:

Higiene y ventilación

Ventilar con frecuencia las estancias , sobre todo en espacios cerrados.

, sobre todo en espacios cerrados. Lavarse las manos de manera habitual , especialmente después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

, especialmente después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Evitar tocarse ojos, nariz y boca sin haberse lavado previamente las manos.

Conductas responsables

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar , preferiblemente con el antebrazo o con un pañuelo desechable.

, preferiblemente con el antebrazo o con un pañuelo desechable. Usar pañuelos de un solo uso y desecharlos tras cada utilización .

. Evitar el contacto estrecho con personas vulnerables si se presentan síntomas.

No compartir vasos, cubiertos, toallas u otros objetos que puedan haber estado en contacto con saliva o secreciones.

Estas recomendaciones, recuerdan desde Sanidad, resultan especialmente importantes durante la temporada invernal, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios.

Uso de mascarilla en entornos sanitarios vulnerables

El Gobierno de Canarias también aconseja el uso de mascarilla quirúrgica en ámbitos sensibles de los centros sanitarios, tanto para el personal sanitario como para pacientes y acompañantes. Entre estos espacios se incluyen:

Salas de tratamientos quimioterápicos

Unidades de trasplante

Servicios de urgencias

Unidades de cuidados intensivos (UCI)

El objetivo es proteger a personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones si contraen una infección respiratoria.

Aumento de la vacunación contra la gripe

La campaña de vacunación estacional frente a la gripe muestra una evolución positiva en Canarias. Según datos de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), la vacunación ha aumentado un 14,94 % respecto al mismo periodo de 2024.

En total, 246.194 personas ya han recibido la vacuna antigripal, de las cuales 11.612 dosis se administraron en la última semana, lo que supone un incremento del 40,5 % en comparación con la misma semana del año anterior. Desde Sanidad recuerdan que la vacunación sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir formas graves de la enfermedad.

Incidencia de la gripe en Canarias

El último informe de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA), correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre, sitúa la tasa de incidencia de la gripe en 151,4 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra coloca a Canarias en el escenario 1 de riesgo moderado.

No obstante, los datos reflejan una tendencia ascendente, próxima al escenario 2, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a insistir en la necesidad de mantener medidas de protección simples pero efectivas, como el uso de mascarilla cuando existen síntomas.