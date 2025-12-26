Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé intervalos nubosos y vientos moderados en Canarias este sábado

Cielos variables, brisas suaves y temperaturas agradables en la mayor parte del archipiélago

Mapa del tiempo para este sábado en Canarias.

Mapa del tiempo para este sábado en Canarias. / Meteored

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado 27 de diciembre un panorama de intervalos nubosos en el archipiélago, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente en las islas orientales. Las temperaturas se mantendrán estables o con ligeros ascensos, principalmente en las mínimas del este del archipiélago.

El viento soplará en general flojo del noroeste, aunque se intensificará en zonas expuestas y adoptará dirección oeste con rachas localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura durante las horas centrales del día.

En el mar, se espera viento variable de fuerza 1 a 4, mar rizada o marejadilla, y mar de fondo del noroeste con olas de uno a dos metros.

Pronóstico por islas

Lanzarote

Cielos parcialmente cubiertos con posibilidad baja de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin grandes cambios o con mínimas en ligero ascenso, sobre todo en el sur. Viento del oeste con rachas localmente fuertes a mediodía.

Arrecife: mín. 16 °C / máx. 22 °C

Fuerteventura

Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones ligeras. Las temperaturas se mantienen o suben ligeramente en el oeste. Viento del oeste con rachas intensas durante las horas centrales.

Puerto del Rosario: mín. 16 °C / máx. 22 °C

Gran Canaria

Nuboso en el este y más despejado en el resto hacia la tarde. Ligeras subidas de temperatura en el norte. Viento flojo del oeste, más marcado en costas norte y sur.

Las Palmas de Gran Canaria: mín. 17 °C / máx. 22 °C

Tenerife

Cielos con intervalos nubosos, más despejados en el oeste. Sin cambios en las temperaturas, aunque podrían darse heladas débiles en zonas altas. Viento flojo del noroeste, más fuerte en costas del oeste y cumbres centrales.

Santa Cruz de Tenerife: mín. 16 °C / máx. 22 °C

La Gomera

Cielos poco nubosos con algunas nubes durante el día. Viento del noroeste flojo, con mayor intensidad en las costas del sur.

San Sebastián de La Gomera: mín. 16 °C / máx. 22 °C

La Palma

Predominio de cielos poco nubosos. Sin cambios significativos en las temperaturas. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas costeras del noreste y sur.

Santa Cruz de La Palma: mín. 16 °C / máx. 21 °C

El Hierro

Intervalos nubosos con amplios claros. Temperaturas estables. Viento del noroeste flojo, más intenso en el noreste y noroeste durante las horas centrales.

Valverde: mín. 12 °C / máx. 15 °C

